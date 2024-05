Uma menina de 11 anos, e um menino, de 9, foram atropelados, no Bairro Campos Elíseos, em Alfenas, Região Sul de Minas Gerais, nesse sábado (18/5).







Não há informações sobre a dinâmica do acidente. Mas, segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), as crianças foram encontradas caídas na pista. O menino estava desacordado e de bruços. Ele sofreu traumatismo craniano, fratura na perna esquerda e ferimentos no rosto. A vítima foi entubada e encaminhada para o hospital em estado grave, por uma equipe do Samu.

Já a menina sofreu ferimentos leves aparentes e foi transportada pelos militares, pois apresentava quadro de saúde menos grave.





O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Também não foi possível a identificação da placa do veículo. A Polícia Militar (PMMG) registrou a ocorrência e a Polícia Civil (PCMG) investiga o caso.