Um homem ficou ferido após a moto em que estava colidir com um carro, na tarde deste sábado (18/5), em Unaí, Região Noroeste de Minas.







De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros que fez o atendimento, a vítima estava consciente e orientada. Ela foi encontrada sem capacete e com uma fratura no fêmur.





O homem foi imobilizado e conduzido para uma unidade de pronto atendimento. Já o condutor do carro não se feriu.