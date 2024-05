O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado na tarde deste sábado (18/5), no Bairro Morada do Rio, em Santa Luzia, na Grande BH, para atender uma vítima de atropelamento.

Segundo os militares, um homem de 43 anos foi atropelado duas vezes na Rua Baldim. A vítima foi atingida por um veículo de passeio e, logo depois, por um segundo carro que passava pela via.

O homem foi socorrido em estado grave. Ele recebeu o primeiro atendimento ainda no local do acidente e foi levado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. De acordo com os bombeiros, a vítima deu entrada ao atendimento hospitalar com vida.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.