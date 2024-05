Um homem de 30 anos morreu em um acidente envolvendo carro e carreta na noite dessa sexta-feira (17/5), na BR-116, em Manhuaçu, na Zona da Mata mineira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida foi na altura do km 559. A vítima foi retirada das ferragens do carro pela concessionária da pista. Depois de atendimento médico no local, a morte do homem foi confirmada.

Devido ao impacto, a carreta obstruiu a pista no sentido sul. Os bombeiros isolaram o local até o veículo ser retirado e a perícia ser realizada.

A dinâmica do acidente não foi divulgada.