Um motorista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido depois de o caminhão que dirigia tombar às margens da MGC-482, na altura de Piranga, na Zona da Mata de Minas Gerais, nessa sexta-feira (17/5). O veículo ficou prensado contra um barranco, prendendo o motorista às ferragens.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi a primeira a chegar ao local, prestando os primeiros socorros ao motorista. A situação era crítica, conforme relataram os bombeiros que atenderam a ocorrência, pois as pernas da vítima estavam presas pela barra de direção, aumentando o risco devido à pressão na área confinada.

A operação de resgate ainda foi dificultada pelo fato de o caminhão estar prensado contra o barranco, o que complicou a visualização e o acesso à vítima. Para resgatar o motorista, os bombeiros removeram o banco e cortaram a lateral da cabine, criando o espaço necessário para acessar as pernas da vítima.





Após cortar a barra que obstruía o acesso ao banco, os bombeiros conseguiram liberar as pernas do motorista, permitindo sua completa extração das ferragens. O motorista foi então imobilizado e recebeu um colar cervical por precaução. Com o auxílio de uma prancha longa, ele foi retirado do caminhão em segurança e entregue à equipe do Samu para uma avaliação clínica detalhada.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Para agilizar o transporte e garantir a assistência adequada, o helicóptero Arcanjo 04, do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), foi acionado.

A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local. A estrada permaneceu parcialmente interditada durante a operação, causando lentidão no tráfego. As causas do acidente não foram esclarecidas.