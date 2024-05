Uma jovem de 18 anos morreu e outra, de 20, ficou ferida após o motorista do carro em que estavam capotar o veículo na Avenida Amazonas, no bairro Gameleira, região Oeste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (18/5). O motorista, de 21 anos, foi preso em flagrante por suspeita de dirigir embriagado.

Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que o carro estava fazendo manobras em zig-zag e em alta velocidade quando o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. Os militares encontraram o Honda Civic prata de cabeça para baixo e totalmente destruído.

O motorista alegou ter sido fechado por outro veículo e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Segundo os militares, ele apresentava sintomas de embriaguez, como andar cambaleante e hálito etílico, além de descumprir ordens e se mostrar sarcástico. Ele foi preso em flagrante com base nos relatos das testemunhas.

Próximo ao carro, os militares encontraram a namorada do motorista, de 20 anos, e o corpo da prima dela, de 18, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia e o rabecão da Polícia Civil (PCMG) foram acionados para o local. A namorada sofreu ferimentos leves e foi socorrida para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de BH.

Além da suspeita de embriaguez, o motorista foi autuado por dirigir com a carteira de habilitação e o licenciamento do carro vencidos. Ele foi conduzido ao Hospital João XXIII após se queixar de dores no peito e permanece internado sob escolta policial. O veículo foi apreendido.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.