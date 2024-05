Testemunhas seguiram o agressor e com a descrição, policiais conseguiram prendê-lo horas depois

Um idoso de 68 anos foi esfaqueado enquanto andava na rua, no Bairro Vila Universal, em Contagem, na Grande BH, nessa sexta-feira (17/05). Ele foi levado em estado grave para a UPA Petrolândia e, em seguida, transferido para o Hospital Municipal de Contagem.







Leia também: Briga entre vizinhos termina com homem morto a tiros em BH

De acordo com o boletim de ocorrência, quando chegou na unidade de saúde, os médicos constataram que ele tinha duas perfurações no abdômen e que o intestino estava exposto. Diante da gravidade do quadro, ele precisou ser transferido para o hospital.





Testemunhas disseram aos militares que o agressor tentou atacar outras pessoas no bairro. Alguns deles seguiram o homem após esfaquear o idoso e passaram a descrição para os policiais. O agressor foi localizado e preso no Bairro Tropical, horas depois. Ele foi levado para a 2a Central Estadual de Plantão Digital.