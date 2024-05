Um jovem de 20 anos foi preso após esfaquear um homem de 38 anos, no Centro de Belo Horizonte. A vítima seria o companheiro da mãe do suspeito. O motivo do ataque seria uma tentativa do jovem de proteger a mãe das constantes agressões e ameaças que ela vinha sofrendo. O caso aconteceu na tarde dessa sexta-feira (17/05), na esquina da Rua dos Tamoios com a Rua dos Guaranis.







De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio e encontraram o homem estável, consciente e conversando. Ele tinha três ferimentos por faca nas costas e um na perna direita. Foi encaminhado para o Hospital João XXIII.





O autor das facadas fugiu do local e foi preso horas depois no Bairro Gameleira, Região Oeste de BH. O jovem disse aos policiais que queria matar o homem pelas agressões a sua mãe. Segundo ele, a mulher já teria levado um soco no rosto e sido ameaçada de morte por meio de mensagens no celular.





Agressões e ameaças





A mulher, em depoimento, contou que conheceu o homem há dois anos e que sofria constantes agressões e ameaças por parte dele. Na quinta-feira (16/05), ele teria ido ao local de trabalho dela, ordenado que subisse na moto e a levado para um lugar de mata, afastado. Lá, o homem teria tentado agredi-la e feito ameaças. Ela disse que o companheiro só parou quando um homem apareceu no local.





Na sexta-feira, ele foi até a casa dela às 5h30 da manhã e fez novas ameaças. Na hora do almoço foi ao trabalho dela e ameaçou esfaquear um colega de trabalho e o filho se ela pusesse fim ao relacionamento. No final do expediente, ele voltou ao local de trabalho da mulher e tentou agredi-la novamente. Tomou seu celular, mas foi surpreendido pelo filho da mulher, que chegou ao local e o esfaqueou.





O celular da mulher foi apreendido pelos policiais para comprovar as ameaças feitas. O homem segue internado no hospital e ainda deve ser ouvido pela autoridade policial.