Um homem de 45 anos foi morto com pauladas e facadas no final da madrugada deste sábado (18/5), no Bairro Conjunto Jatobá, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima estava dentro de um bar com uma mulher quando uma discussão entre os dois começou. Outros clientes que estavam dentro do estabelecimento presenciaram a briga e começaram a agredir o homem com socos, chutes e pauladas.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que confirmou a morte da vítima. De acordo com a perícia, o homem tinha diversos ferimentos pelo corpo, incluindo uma facada no pescoço, uma pancada na cabeça e escoriações nos braços e pernas.

Um suspeito, de 37 anos, foi identificado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil junto com a mulher envolvida na briga e outras testemunhas.

Populares ainda informaram que a vítima se envolvia com brigas e outras confusões pelo bairro e que era usuária de drogas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado.