Um casal morreu em um acidente no Km 501, da BR-116, em Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, nessa sexta-feira (17/05). Segundo o site Diário do Aço, o motorista de uma caminhonete em alta velocidade seguia no sentido da cidade de Caratinga quando invadiu a contramão e atingiu a moto em que o casal estava.







Leia também: Carreta tomba e interdita BR-040, na Grande BH

Eles foram arremessados do veículo e morreram na hora, em decorrência de múltiplas fraturas pelo corpo. As vítimas foram identificadas como Iran Garcia Ferreira, de 22 anos, e Luana Aparecida Machado Rabelo, de 19. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal de Caratinga.





Leia também: Homem de 30 anos morre em acidente com carro e carreta em Minas





A jovem estaria grávida de quatro meses. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da caminhonete estava embriagado. O teste do bafômetro acusou 1,41 mg/l de álcool no sangue do condutor. O suspeito relatou aos policiais que havia bebido e cochilou antes de atingir o casal na moto. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Inhapim.