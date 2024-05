Os bombeiros fizeram a abertura forçada da porta de entrada, com a utilização do desencarcerador, para adentrar o local

Um incêndio em uma loja comercial matou diversos passarinhos na madrugada deste domingo (19/5), no bairro Enéas Ferreira de Aguiar, em Patrocínio, no Alto Paranaíba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a loja funciona como comércio de baterias, móveis, eletrodomésticos e aves. Parte dos materiais foram totalmente danificados e toda a estrutura do forro de PVC e paredes da loja foi atingida.



No local, havia três gaiolas com passarinhos que morreram com as chamas. Não foi possível constatar a quantidade de aves dentro das gaiolas.

Foi necessária fazer a abertura forçada da porta de entrada, com a utilização do desencarcerador, para adentrar o local.

As chamas foram controladas e o estabelecimento ficou isolado para demais providências.

Não foi possível precisar o que poderia ter provocado o início do fogo. A principal suspeita é que as chamas começaram com um curto-circuito.