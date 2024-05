Um homem, de 34 anos, morreu esfaqueado ao tentar separar uma briga de casal na noite desse sábado (18/5), no bairro São Tomáz, Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, o primo da vítima relatou que presenciou uma briga entre um homem de 41 anos e uma mulher de 43. Os dois tentaram interferir na discussão, momento em que o homem sacou uma faca tipo açougueiro e golpeou a vítima no tórax. Depois do crime, o homem fugiu a pé.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada consciente para o Hospital Risoleta Neves, mas morreu pouco depois de dar entrada ao atendimento.

Em conversa com a mulher envolvida na discussão, ela contou para a polícia que é companheira do suspeito do crime e é vítima de violência doméstica, com ocorrências já registradas contra o companheiro.

Na noite de ontem, a discussão entre o casal começou depois que o homem sentiu ciúmes. Ela foi impedida de entrar em casa, segundo a mulher, e a briga chamou atenção dos vizinhos.

A Polícia Militar foi até a casa da mãe do suspeito, mas ela afirmou que não vê o filho há muito tempo. Até o momento, ninguém foi preso.