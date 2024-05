Um homem, de 51 anos, foi morto a tiros na noite desse sábado (18/5), no bairro Granjas São João, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a namorada da vítima relatou que o companheiro teve uma discussão com integrantes do tráfico de drogas da região pouco antes do crime.

Depois da briga, a vítima foi para uma festa que acontecia no bairro. Já no local do evento, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e dispararam diversas vezes contra a vítima.

A perícia foi acionada e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso.