O influenciador Daniel Augusto Bicalho Ferreira Souza, de 31 anos, preso por simular a venda de dois celulares e, em vez dos aparelhos, entregar blocos de argila, virou réu por extorsão. A denúncia foi aceita nessa sexta-feira (17/5).

A decisão assinada pelo juiz Milton Livio Lemos Salles ainda determinou manutenção da prisão preventiva do acusado, “uma vez que o delito apurado nos autos é grave e perpetrado mediante grave ameaça, além de entender que solto, o acusado representa risco à ordem pública e à aplicação da lei penal”.

Daniel foi preso no dia 25 de abril durante a operação da Polícia Civil em Belo Horizonte. A suposta venda teria sido feita em fevereiro deste ano. A vítima descobriu um anúncio feito pelo suspeito na internet, onde ele anunciava a venda dos dois celulares modelo Iphone 15 Pro Max.

A mulher marcou um encontro com o rapaz e, ao chegar no local e pedir para conferir o aparelho, a vítima foi ameaçada. "O vendedor apresentou duas caixas do produto. Ela quis conferir o produto, quando tentou abrir, o autor ameaçou ela, afirmando estar armado e exigindo que ela fizesse a transferência do valor via pix", explicou o delegado Gabriel Teixeira, responsável pela investigação.

A mulher fez a transferência e o suspeito saiu do local. Ao conferir o que estava dentro das caixas, ela percebeu que que tinha caído em um golpe. No lugar dos aparelhos estavam dois moldes de argila, no formato dos celulares.



O suspeito do crime se identifica como influenciador digital e possui quase 300 mil seguidores nas redes sociais, o que pode ter levado a vítima a confiar nele. "O autor se apresenta como influenciador digital, ele possui milhares de seguidores. Isso dá uma credibilidade a ele nesse negocio com a vitima", explicou o delegado.