Um homem de 31 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (25/4) suspeito de simular a venda de dois celulares e, em vez dos aparelhos, entregar blocos de argila, em Belo Horizonte. A vítima teve um prejuízo R$ 13 mil.

Influenciador é preso ao vender blocos de argila no lugar de celulares em BH Polícia Civil/Divulgação

De acordo com a Policia Civil (PCMG), a suposta venda teria sido feita em fevereiro deste ano. A vítima descobriu um anúncio feito pelo suspeito na internet, onde ele anunciava a venda dos dois celulares modelo Iphone 15 Pro Max.

A mulher marcou um encontro com o rapaz e, ao chegar no local e pedir para conferir o aparelho, a vítima foi ameaçada. "O vendedor apresentou duas caixas do produto. Ela quis conferir o produto, quando tentou abrir, o autor ameaçou ela, afirmando estar armado e exigindo que ela fizesse a transferência do valor via pix", explicou o delegado Gabriel Teixeira, responsável pela investigação.

A mulher fez a transferência e o suspeito saiu do local. Ao conferir o que estava dentro das caixas, ela percebeu que que tinha caído em um golpe. No lugar dos aparelhos estavam dois moldes de argila, no formato dos celulares.

A vítima, a turismóloga Rosi Franco, desconfiou inicialmente da oferta. “O anúncio que encontramos online constava uma promoção em que um aparelho custaria R$ 7,5 mil e, levando dois, cada um sairia por R$ 6,5 mil. Eu e meu marido achamos o preço muito bom, mas antes de comprar começamos a pesquisar quem era ele, foi aí que achamos um instagram com 300 mil seguidores, vimos que era um influenciador e tivemos confiança em continuar com o processo", contou.

“Fomos até a portaria do condomínio que ele mora para buscar os aparelhos. Ele colocou duas caixas lacradas nas nossas mãos, quando eu fui conferir ele avisou que estava armado e que não era para abrir, que estava tudo certo e que era para fazermos o pagamento de R$ 13 mil via pix, ele esperou a transferência ser concluída e foi para dentro do prédio”, relatou a vítima.



Apesar das evidências de que caiu em um golpe, Rosi não esperava o que aconteceu. “Eu fiquei assustada. Achei que iriam nos assaltar com os aparelhos depois da entrega, percebi que era um golpe, mas não imaginei que teria argila nas caixas”.





O suspeito do crime se identifica como influenciador digital e possui quase 300 mil seguidores nas redes sociais, o que pode ter levado a vítima a confiar nele. "O autor se apresenta como influenciador digital, ele possui milhares de seguidores. Isso dá uma credibilidade a ele nesse negocio com a vitima", explicou o delegado.

Influenciador é preso ao vender blocos de argila no lugar de celulares em BH Polícia Civil/Divulgação

Hoje, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra o homem, além da prisão. Ele estava em casa no Bairro Camargos, na Região Oeste. Aos policiais, ele negou o crime e disse que não sabia do que se tratava. "O que causa estranheza é que ele não quis devolver o valor e tirou rapidamente da conta bancaria que recebeu o valor. Há vários elementos que encaminham para o indiciamento", concluiu o delegado.

A chave pix utilizada para a transferência estava em nome do pai do suspeito. O homem preso foi encaminhado ao Ceresp Gameleira.

Com a notícia da prisão preventiva do suspeito, a vítima pediu por justiça. “Estou torcendo para que a justiça seja feita e que ele continue preso. Também quero recuperar o meu dinheiro judicialmente”, finalizou Rosi.