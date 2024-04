A vida da médica Carolina Braga mudou completamente com o sumiço de uma de suas cadelinhas, a Mili. O desaparecimento vai completar um mês e, durante todo esse período, Carolina e a família estão mobilizados para encontar a cachorrinha. Para facilitar as buscas a tutora criou um Instagram e está oferecendo o valor de R$ 3 mil para quem encontrar e entregar a cadelinha da raça shih-tzu, de pelo branco e cinza.

Mili desapareceu, no último dia 30 de março, no Bairro São Bento, perto da Avenida Bento Simão. A médica conta que o cenário do desaparecimento da cadela foi de chuva e foguetes. “A Mili sumiu no sábado (30/3), no dia do jogo do Cruzeiro contra o Atlético, eu lembro que também estava chovendo, ela (a cadela) sempre fica agitada quando chove”, relata.



A família acredita que a cachorrinha tenha desaparecido por volta das 18h30 quando o pai da Carolina teria saído por cerca de 30 minutos. “Eu acredito que ela tenha sumido pela noite por meio do portão da garagem, quando o meu pai saiu de carro por uns 30 minutos, para ir na farmácia”, relata.

A médica conta que as buscas começaram imediatamente. “Foi muito rápido, nós temos duas cadelas, a Mili e a Betina, assim que notamos o sumiço da Mili começamos a procurar. Muitas pessoas fazem caminhada no local, nós perguntamos se alguém viu, mas ninguém tinha notícia”, completa.



Um mês sem respostas



As buscas vão completar um mês, Carolina conta que não chegou a fazer um Boletim de Ocorrência, mas contatou algumas ongs para ajudar nas buscas. Ela relata que também olhou nas câmeras de segurança das casas da região, mas que nas casas que aceitaram mostrar as imagens, nada foi encontrado.

O Instagram “À procura de Mili” foi criado para ajudar nas buscas e hoje conta com 507 seguidores. Em meio a vídeos e posts, a médica relata o desespero vivido desde o desaparecimento e mobiliza mais pessoas em prol de achar a cachorrinha que faz tratamento médico.





Para quem encontrar a cadela, a família está disposta a pagar o valor de R$3 mil como uma gratificação. Carolina conta que a princípio não iria oferecer recompensa, mas em meio a trotes teve que mudar de ideia. “A princípio a gente não tinha estabelecido uma recompensa, mas começamos a receber muito trote. Aí oferecemos um valor de R$1,5 mil e agora R$3 mil”, explica.



Quem tiver informações sobre a Mili pode entrar em contato com a família através dos números (31) 98761-1997 e (31) 99615-8013. Ou pelo Instagram @aprocurade_mili.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MILI (@aprocurade_mili)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MILI (@aprocurade_mili)

">

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos