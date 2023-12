A Prefeitura de Belo Horizonte sancionou na manhã desta quinta-feira (7/12) o Programa de incentivo à Batalhas de Rimas, Saraus e Slams. A assinatura foi feita pelo prefeito Fuad Noman (PSD) e garante mais fomento a iniciativas culturais na capital mineira.

As batalhas, que consistem em duelos ou disputas de versos onde os MC’s (Mestre de Cerimônia) se enfrentam, já somam quase 50 eventos espalhados por toda a cidade.

“Atualmente, no Brasil, as Batalhas de MC’s são uma febre. É a principal porta de entrada da juventude para a cultura hip-hop hoje em dia. É uma cena muito efervescente e em BH, a gente tem dezenas de batalhas acontecendo de segunda à segunda”, explicou Pedro Valentim, integrante do Família de Rua, movimento que organiza o evento Duelo de MC’s, em Belo Horizonte.

O prefeito Fuad Noman reforçou a importância para o movimento na capital. "O hip-hop é uma realidade, o hip-hop é um movimento espontâneo. Eu quero mesmo que a gente tenha uma explosão de hip-hop em Belo Horizonte. Está na hora de mostrar que existe um movimento importante da cultura de jovens e que precisam ser valorizados, que precisam ter apoio do poder público e estamos juntos para fazer isso", disse.

O integrante do Família de Rua também destacou que o Duelo de MC’s ocorre desde 2007, embaixo do Viaduto Santa Tereza, na Região Central de Belo Horizonte.

“As batalhas são uma manifestação que está em constante evolução. Um espaço de formação de artistas, de público. A partir do momento que a gente tem a aprovação de um projeto de lei na tentativa de criar um lugar seguro para as batalhas no município eu acho que é um avanço fundamental”, afirmou.

Pedro também pontuou que esse projeto tem a importância de garantir mais recursos, infraestrutura e também mais segurança, por conta da repressão policial frequente nesses ambientes.

Batalhas no Brasil inteiro

O Duelo de MC’s, promovido pelo Família de Rua, organização da cultura hip-hop em Belo Horizonte, também fomenta as batalhas nas outras capitais do país e no Distrito Federal. Desde 2012, há uma competição nacional conectando todas as cenas de batalhas no país.

Por meio de um regulamento comum, cada estado tem uma organização local que executa o processo seletivo do torneio. Nos meses de março, abril e maio começam as seletivas. Classificam-se os melhores para a final estadual e o campeão garante vaga para a final nacional, disputada anualmente, em Belo Horizonte.

Na final nacional de 2023, que ocorreu no último domingo (3/12), pela primeira vez uma mulher venceu o torneio, a Kaemynem, da cidade de Uruaçu, no interior de Goiás.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.