Duelo de MCs atrai multidão de jovens ao pilotis do Viaduto Santa Tereza, no Centro de BH

A 11ª edição do Duelo de MC’s Nacional chega ao fim neste domingo (3/12), a partir das 13h, debaixo do Viaduto Santa Tereza, no Centro de BH, berço do hip-hop mineiro. Rappers de todos os estados do Brasil concorrem a prêmios no valor de R$ 40 mil.



Todas as batalhas serão transmitidas ao vivo no canal oficial da Família de Rua, organizadora do evento, no YouTube. Nos intervalos das fases de confrontos improvisados, haverá shows.



Minas será representada na disputa pelo belo-horizontino Lorran e por Martzin, natural de Azurita, distrito de Mateus Leme. Kaemy, de Goiás, é a única mulher entre os finalistas.



“As pessoas vêm dizendo que esta edição promete muito. Talvez seja uma das mais importantes e mais disputadas, pensando na parte técnica. Temos grandes MCs concorrendo, dois que já são campeões, alguns que estão vindo a BH pela terceira vez, com bastante experiência. Também tem muita gente nova e boa vindo pela primeira vez, no gás”, afirma Pedro Valentim, o PDR, organizador do Duelo.



Os veteranos são Japa (BA), Kaemy (GO), Havel (MT), Neo (RJ), Vinicius ZN (PE), Vitu (PE), Miliano (MS), vencedor do Duelo em 2018, e MCharles (CE), vencedor em 2019.



Outros concorrentes são Elle (AM), Pugga ZS (RO), Wm (AC), Barroso (AP), Filipim (TO), Nativo (PA), Davieno (RR), Pitbull (SE), Kire (AL), Aleson (PI), Hades (MA), Texas (ES), Rank (PB), Nick (RN), Cigano (MT), Gomes (DF), Kroy (SP), Adilsin (PR), Wg (SC), PH Original (RS), Yoga (BA), Khiphop (SE), Lorran (MG) e Martzin (MG).

Destaque da nova cena de BH, Ruadois vai fazer show no Duelo de MCs YouTube/reprodução

Só uma mulher na final

Questionado sobre a presença de apenas uma mulher na lista de finalistas, PDR explica que a Família de Rua, produtora do evento, busca estimular as rappers a participarem da competição.



“Trabalhamos com uma perspectiva inclusiva, não só com mulheres, mas com pessoas que se identificam com outros gêneros. Estamos longe. Eram mais mulheres em 2020, 2021 e 2022, afirma PDR.



“Kaemy é um fenômeno. Tricampeã estadual, ela participa desde 2020 da final. Há uma determinação no regulamento que estabelece a seletiva para mulheres e pessoas LGBTQIAP+. Não é em todo lugar que conseguimos participantes, mas fazemos esse movimento. Queremos mais mulheres no jogo”, diz PDR.



Os rappers mineiros Douglas Din e Colombiana serão os apresentadores, enquanto os DJs LB (MG) e Erick Jay (SP) prometem divertir o público durante os intervalos das batalhas.



“Vamos fazer a competição inteira num dia só. Serão em média sete horas, porque um grupo com 32 MCs gera em torno de 31 batalhas. Entendemos que é importante ter show para dar um respiro”, explica PDR.



A atração principal será o coletivo mineiro Ruadois, grupo de música eletrônica periférica, com participação especial da MC Inza Princess.



“Ruadois é um grupo que vem despontando em BH e região metropolitana. Imaginamos que daqui a um tempo o trabalho deles vai ser nacional”, prevê PDR. “Eles fazem algo muito novo, que talvez seja uma das coisas mais interessantes que vêm ocorrendo na cena da música de periferia produzida no Brasil.”



O júri é formado por Bárbara Sweet (MG), Allan Freestyle (RJ), Alança (BA) e Zen (DF). Na transmissão on-line, os MCs Mamuti (SP), Levinsk (SP) e Alva (SP) assumem os postos de comentaristas e repórter.

Dimensão nacional



Criado em 2007, o Duelo de MC’s surgiu na Praça da Estação, no Hipercentro de BH, e migrou para o pilotis do Viaduto Santa Tereza. Conquistou espaço na cena cultural da capital mineira, chamou a atenção do país e se expandiu em 2012, com a realização da primeira edição nacional, com o objetivo de destacar talentos de diferentes regiões do Brasil.



Pelo palco do Viaduto já disputaram Douglas Din, Orochi, FBC, Clara Lima e Cesar MC, entre outros talentos do rap brasileiro. O Duelo de MC’s Nacional é a maior competição de hip-hop do país.



“Pretendemos continuar trabalhando e nos organizando para profissionalizar a cena. Queremos mobilizar mais recursos e captar mais grana para fazer esse dinheiro chegar em todo mundo. Estamos no caminho”, conclui PDR.



FINAL DO DUELO DE MCS NACIONAL



Neste domingo (3/12), a partir das 13h, embaixo do Viaduto Santa Tereza (Av. Assis Chateaubriand, 619, Floresta). Entrada franca. Informações no Instagram (@duelonacional)

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria