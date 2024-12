Francisco Oliveira Faria, o homem que levou uma menina de 11 anos para um motel em Contagem e a agrediu, tem outros casos de violência contra a mulher. A informação foi revelada nesta segunda-feira (16/12) pela delegada Melina Clemente, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, de Contagem. O suspeito foi preso próximo a Patrocínio, no Alto Paranaíba.





“Ele tem duas medidas protetivas, uma delas, da sua ex-mulher, com quem tem dois filhos e de uma outra ex-namorada. Tem também queixas de agressões de duas outras mulheres, uma delas, garota de programa”, diz a delegada.





Até o momento, a vítima, a menina de 11 anos, ainda não foi ouvida. Todas as informações foram passadas pela mãe, que procurou a polícia para dar queixa.





“Ela nos contou que a filha lhe disse que o Francisco, a colocou no carro e quando chegou no motel, mandou que ela se abaixasse no banco traseiro. Isso impossibilitou que a administração do motel visse quem estava dentro do carro”, conta.





Um outro detalhe, segundo a delegada Melina, é que a menina contou à mãe que ela foi agredida com socos e chutes por Francisco, e que chegou a desmaiar duas vezes.





“Quando recobrou os sentidos pela segunda vez, a menina percebeu que a banheira do quarto estava cheia e que nesse momento, foi ameaçada de morte pelo homem, que dizia que iria matá-la afogada”, relata a delegada.





Quem ajudou a vítima, segundo a delegada, foi a gerente do motel. E existe um ponto obscuro, que tem de ser esclarecido, segundo ela, que é a forma como o homem deixou o motel, pois o portão de saída estava aberto, o que normalmente não acontece. Somente quando o cliente paga a conta, é que o portão de saída é liberado.





A gerente, interrogada, afirmou que em momento algum a menina gritou e que o que a fez ir até o quarto foi o fato de ter percebido que o homem já tinha saído do motelo.

Ainda não há uma previsão para colher o depoimento da vítima.





Inteligência





Tão logo as polícias Civil e Militar foram avisadas, passaram a trabalhar em conjunto. Imagens do motel possibilitaram a identificação da placa e um alerta foi emitido.





“Assim que recebemos o alerta, nós da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), iniciamos um trabalho de Inteligência, junto com o mesmo setor da Polícia Civil. E uma câmera flagrou o veículo usado na fuga, um Saveiro de cor branca, que era alugado, na rodovia próximo a Diamantina. Aí, iniciamos uma busca nas rotas possíveis, que culminou com a prisão do homem na MG-188, próximo ao entrocamento com a BR-365”, diz o capitão Vinícius Araújo,





Dentro do carro, os militares encontraram um mapa, com uma rota desenhada, levando até Londrina, no Paraná. “Em momento algum o homem reagiu. Ele se entregou e foi levado, primeiro para a delegacia de Patrocínio, e de lá, para o presídio local, Deputado Expedito de Faria Tavares”, diz o capitão.





Como tudo começou





Nos levantamentos feitos pela delegada Melina Clemente, descobriu-se que Francisco Oliveira Faria é empresário, de Contagem.





“Ele começou um relacionamento com a mãe da vítima há cinco meses. Ela vive em Divinópolis. E veio para Contagem, sob o pretexto, criado por ele, de que iria apresentá-la a sua família. Por isso, estavam na cidade”, conta ela.





O autor do crime permanece em Patrocínio, mas será transferido para Contagem. A delegada explica que as investigações continuarão e que ela aguarda o exame de Corpo de Delito, que foi feito no Hospital Maternidade de Contagem. “Precisamos saber da confirmação se houve ou não estupro. Ela foi encaminhada ao hospital logo depois de sair do motel”.





O homem pode ser indiciado por diversos crimes, que vão desde aliciamento de menor, tentativa de feminicídio, estrupo, caso os exames confirmem.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia