O homem de 35 anos, suspeito de levar a filha da namorada, de 11, para um motel e agredi-la até ela desmaiar, foi preso na tarde desta sexta-feira (13/12) na MG-188, em Patrocínio, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Após operação de cerco e bloqueio, Francisco Oliveira de Faria foi abordado em um carro pela Polícia Militar Rodoviária, por volta das 16h30, na altura do KM 404. Conforme as autoridades, ele tinha a intenção de chegar a Londrina, no Paraná.

O crime aconteceu nessa quarta-feira (11/12), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A menina deu entrada na UPA do Bairro Ressaca com diversos hematomas pelo corpo e foi transferida para o Hospital Municipal de Contagem, onde a equipe médica descartou o estupro.





A captura nesta tarde, porém, decorre de mandado de prisão preventiva expedido com base no artigo 217-A do Código Penal, que, além da “conjunção carnal” — não confirmada por meio de exame —, enquadra a prática de atos libidinosos com menores de 14 anos. A pena varia de oito a 15 anos de reclusão. A ocorrência policial, no entanto, não menciona de que forma o abuso teria ocorrido.

Durante a abordagem, Francisco apresentou sinais de consumo de “substância psicoativa”. Ele confessou ter fumado maconha pouco antes de ser parado pelos militares, informou a polícia, acrescentando que apreendeu esse tipo de entorpecente no porta-luvas do automóvel. A Polícia Militar Rodoviária esclareceu também que o homem disse ter recebido orientação de seu advogado para fugir.

Francisco foi levado à delegacia da Polícia Civil de Patrocínio. Além da substância entorpecente, um celular e a quantia de R$ 1.414,35 foram apreendidos. O carro usado na tentativa de fuga ficou sob custódia do Detran.

O dia do crime

Conforme registrado no boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a UPA do Bairro Ressaca, onde a menina recebeu os primeiros atendimentos. A mãe da criança, de 32 anos, relatou que mantém relacionamento com o suspeito há cinco meses e mora com ele em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O casal e a menina viajaram para Contagem para que o homem resolvesse alguns problemas pessoais e apresentasse a mulher para a família.

Na manhã de quarta-feira, o homem disse para a namorada que passaria na casa da ex-companheira para buscar o filho, iria a um shopping em seguida e pediu para que a menina o acompanhasse.

A criança acompanhou o homem, que pediu para ela se abaixar ao se aproximar de um motel. A menina saiu do carro e entrou em um dos quartos. No local, o suspeito a agrediu diversas vezes com socos e chutes, a estrangulou e bateu a cabeça dela no chão, a ponto de fazê-la perder a consciência.

Ao acordar, a menina percebeu que a banheira estava cheia, e o homem afirmou que iria afogá-la. Ele saiu do quarto para buscar alguma coisa no carro. A criança, então, aproveitou a ocasião para sair correndo e gritar por ajuda, quando foi socorrida pela gerente do motel e levada à UPA.

Ainda de acordo com a PM, o homem é citado em um boletim de ocorrência registrado em 2022 por agressão a uma garota de programa.

A reportagem não conseguir localizar a defesa de Francisco Oliveira de Faria. O espaço permanece aberto para manifestações.