A Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu, nesta sexta-feira (13/12), o proprietário de um supermercado em Teixeiras, na Zona da Mata, em Minas Gerais, após identificar a comercialização de carnes impróprias para o consumo no estabelecimento. Mais de 1 tonelada de carne foi apreendida.

Segundo os militares, o homem, de 45 anos, realizava o abate de bovinos, suínos e aves em um espaço improvisado e insalubre em uma de suas propriedades na zona rural do município. Nesse local, os policiais também flagraram o despejo irregular de resíduos no meio ambiente.

Toda a ação contou com o apoio de fiscais do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), que acompanharam os policiais em diligências no supermercado. Lá, foram apreendidos 1.100 quilos de carne armazenados sem higiene.

Fiscais da Vigilância Sanitária lacraram a câmara fria e interditaram o açougue do supermercado até a devida regularização.

O crime cometido pelo comerciante é enquadrado no sétimo artigo, inciso IX, da Lei 8.137/1990, que prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos, ou multa, para quem "vender, ter em depósito para vender ou expor à venda, ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo".

