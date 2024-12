Uma mulher ficou ferida depois de ser atropelada por um motorista, responsável por uma série de problemas em um cruzamento em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, nesse fim de semana. O homem avançou uma parada obrigatória e bateu em outro carro antes de subir na calçada e acertar a pedestre. O condutor ainda fugiu do local sem prestar socorro.



O caso aconteceu no cruzamento das ruas Vereador João Pacheco e Prefeito Camundinho. Nas imagens do vídeo da batida é possível ver um SUV avançando o "pare" quando outro veículo passa pelo trecho e bate na lateral do automóvel.

A força da pancada joga a traseira do causador da confusão para cima da pedestre, que é atropelada e cai. O outro carro, que ia pela via prefencial, ainda bate em um muro. O condutor da SUV nem desce do veículo para verificar se há vítima, acelera e vai embora. A fuga ainda aconteceu pela contramão da rua Barão do Rio Branco.



Tanto o motorista do outro carro quanto o passageiro sofreram ferimentos, na cabeça e joelho. A mulher atropelada foi levada por terceiros a uma unidade médica após se queixar de dores.



A Polícia Militar registrou a ocorrência, mas até o momento, não conseguiu identificar o causador da batida.