A criação de uma nova unidade do Complexo Público Veterinário de Belo Horizonte está entre as metas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) para 2025. Conforme a pasta, a nova unidade terá atendimento 24h e será focada em emergência.





O anúncio faz parte das metas da agenda do Bem-Estar Animal para o próximo ano divulgadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (16/12). Além do hospital 24h, a pasta também planeja a criação de uma ‘farmácia veterinária solidária’ e um banco de ração.





O Complexo Público Veterinário funciona no bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste, e conta com o Centro Médico Veterinário Odete Ferreira Martins, com o Instituto Médico Veterinário Legal de Belo Horizonte e com o Grupo de Resgate Animal. De acordo com secretário municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte, Gelson Leite, a pasta ainda estuda qual a melhor regional da capital mineira para a nova unidade.





“Nós estamos fazendo um estudo a partir de todo atendimento e demanda das pessoas da cidade que frequentam e utilizam hoje o hospital veterinário. O prefeito prometeu fazer uma segunda unidade e a gente está estudando onde vai ser a melhor localização”, destaca Gelson Leite.





Ainda de acordo com o chefe da pasta, o anúncio do bairro e regional do novo hospital deve acontecer ainda no início do ano que vem. “Esse é um estudo que nós estamos fazendo com os veterinários com atendimento aqui, com a logística para que nós possamos fazer uma segunda unidade que atenda, inclusive, as lacunas de atendimento que nós temos principalmente de uma unidade 24 horas e focada principalmente na emergência”, detalha secretário de meio ambiente.





Farmácia solidária e banco de ração





Outras ações para o próximo ano envolvendo o bem-estar animal são a criação de uma farmácia veterinária solidária e um banco de ração. Conforme a pasta de meio ambiente, a distribuição de medicamentos veterinários básicos vai atender animais tutelados pela população de baixa renda.





Já o banco de ração vai ajudar os inscritos no cadastro de Protetores Independentes de Belo Horizonte. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, o município vai fazer um chamamento para analisar a quantidade de ração necessária baseada no cadastro de protetores independentes.





“Nós temos um cadastro de protetores em Belo Horizonte. São aquelas pessoas que estão fazendo resgate e cuidam desses animais. Então, nós já temos hoje o levantamento desses protetores e o município vai disponibilizar um recurso para fornecer um banco de ração. Nós vamos buscar também pessoas que querem ajudar essa causa para também aportar recursos para que se possa fornecer essas ações aos protetores da capital mineira”, reforça Gelson Leite.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia