Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma corda se solta de uma caminhonete, enrosca no pé de uma mulher e a arrasta por rua em Minas

Uma mulher, de 62 anos, foi arrastada por uma caminhonete em Nova Era, na Região Central de Minas Gerais, depois de uma corda se soltar do veículo e enroscar no pé da vítima, que atravessava a rua.









O acidente ocorreu na Avenida Doutor José Moreira, no bairro Morro do Pau D'Óleo, no sábado (21/12), e foi registrado por câmeras de segurança. O motorista, de 61 anos, não percebeu que o objeto se soltou da carroceira nem que havia arrastado a mulher, até que outras pessoas o avisaram.









Segundo a Polícia Militar (PM), a idosa foi socorrida pelo próprio condutor e levada para o Hospital São José. Ela teve ferimentos leves e ficou sob cuidados médicos na unidade. A corporação foi acionada pelo 190 diretamente no hospital.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Aos policiais, o homem disse que só percebeu o incidente depois que outras pessoas gritaram. Ele estava com o veículo em situação regular e fez o teste do bafômetro, com resultado negativo para a ingestão de álcool.