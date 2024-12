Uma idosa foi flagrada furtando caixinhas de Natal em dois estabelecimentos no litoral de São Paulo, em crimes ocorridos em dias consecutivos. No primeiro caso, ela agiu em uma doceria em São Vicente. Já no dia seguinte, foi registrada por câmeras de segurança furtando outra caixinha em uma loja de conveniência, localizada em um posto de combustíveis no bairro Xixová, em Praia Grande, cidade vizinha. Ambos os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil.

O primeiro incidente ocorreu no último domingo (15), em uma doceria de São Vicente. Imagens de monitoramento mostram a idosa pegando a caixinha, destinada às contribuições de Natal dos funcionários, e saindo rapidamente do local.

Crime em Praia Grande

Já na segunda-feira (16), a mesma mulher foi filmada repetindo o furto em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis. No vídeo, a idosa aparece distraindo os funcionários, abrindo a caixinha de Natal, colocando o dinheiro em uma sacola e saindo discretamente.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para nenhum dos dois incidentes, mas a Polícia Civil já está à procura da suspeita. Até o momento, a identidade da mulher ainda não foi confirmada.

