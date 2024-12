MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Uma estudante de 19 anos atirou na cabeça de um colega na manhã de terça-feira (17) na Escola Estadual Berilo Wanderley, em Natal (RN). Após audiência de custódia na tarde de quarta-feira (18), ela teve a prisão preventiva decretada pelo juiz de plantão.

De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, a vítima foi encaminhada ao Hospital Walfredo Gurgel e está com quadro de saúde estável. Informações preliminares indicam que o alvo de Lyedja Yasmin Silva Santos era outra pessoa e que ela possui tendências suicidas. Ela será autuada por tentativa de homicídio qualificado.





A reportagem não conseguiu localizar a defesa da estudante.





Segundo a Polícia Militar, uma arma de fogo, três facas e um bilhete foram apreendidos com a jovem. Não foram divulgados detalhes de como aconteceu o crime.





Por meio de nota, a SEEC (Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte) lamentou o ocorrido e disse que está contribuindo com todas as informações necessárias para auxiliar as investigações em curso.





"A secretaria reforça que a segurança dos estudantes, professores e funcionários é prioridade e que acompanha de perto os desdobramentos deste caso. Expressamos nossa solidariedade à família do estudante atingido e a comunidade escolar. Reiteramos nosso compromisso em colaborar para que as medidas cabíveis sejam tomadas", afirmou.