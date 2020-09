Menina de 2 anos morre com tiro na cabeça em Teresina

(foto: Meio Norte/ Reprodução )

Umade dois anos morreu com um tiro na cabeça emna noite dessa segunda-feira (20).De acordo com o jornal, foi registrado um intenso tiroteio entre gangues no bloco 3, do residencial Torquato Neto, na Zona Sul de Teresina. Na ação, pelo menos três pessoas foram atingidas, entre elas, a menina que morreu.Ainda segundo o jornal local, homens encapuzados chegaram ao local com o objetivo de atingir um alvo. Entretanto, vários tiros foram disparados e a vítima principal foi baleada quatro vezes. Porém, além dele, Maria Victória recebeu um tiro na cabeça e um terceiro morador foi atingido na perna.Policiais que realizavam diligências na região levaram a criança para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).O homem que socorreu a criança é morador da região e trabalha como segurança, informou o jornal.Maria Victória estavana área interna do bloco quando foi atingida.