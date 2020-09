Adolescente suspeita de matar amiga com tiro na cabeça se apresenta à polícia

de 14 anos suspeita de matar, com um tiro na cabeça, a amiga Isabele Guimarães Ramos, da mesma idade, em um condomínio de luxo de, no Mato Grosso, se entregou à polícia na noite desta terça-feira (15). O crime ocorreu em julho deste ano.

A menor, identificada como B.O.C, será transferida para o Complexo do Pomeri, onde deverá permanecerpelo período de 45 dias. Ela é filha do empresário Marcelo Cestari e chegou a ser considerada foragida da Justiça.

A Polícia Civil do Mato Grosso concluiu o inquérito que apura a morte da adolescente de 14 anos Isabele Guimarães Ramos, morta com um tiro na cabeça em 12 de julho, em um condomínio de luxo, em Cuiabá.





A conclusão foi de que o tiro disparado pela amiga dela, também de 14 anos, foi intencional, diferentemente do que se supunha no dia em que o caso ocorreu. A jovem vai responder por ato infracional por homicídio doloso, quando há intenção de matar.





O pai da adolescente também responderá criminalmente. Ele foi indiciado por posse de arma de fogo, homicídio culposo, fraude processual e entrega de arma para adolescente. Também vão responder na Justiça o namorado da jovem, um adolescente de 16 anos, que levou a arma para a casa da adolescente e o pai dele. No caso dele, ele é acusado de ato infracional análogo ao porte ilegal de arma de fogo e o pai responderá por omissão de cautela na guarda de arma de fogo, já que a arma pertencia a ele.





De acordo com Wagner Bassi, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (2/9), a adolescente carregou a arma, apontou para o rosto da amiga e disparou a uma distância de 20cm a 30cm.





De acordo com o delegado, a investigação aponta que há indícios de que a cena do crime foi alterada antes da chegada da polícia.





A conclusão da polícia é de que, no dia do crime, o namorado da adolescente levou a arma para a casa dela. Quando ele foi embora, uma das armas ficou municiada e guardada no case. Após a saída do namorada, a adolescente teria subido para o quarto e depois ido para o banheiro com a arma municiada, onde estava a amiga. Um minuto e 18 segundos depois, houve o disparo que matou Isabele.





No domingo, 12 de julho, a adolescente Isabele Guimarães Ramos, de 14 anos, morreu com um tiro na cabeça. A amiga dela, também adolescente de 14 anos, e praticante de tiro esportivo, assumiu ter feito o disparo, mas alegou que foi acidental. No depoimento dela, ela alega que se desequilibrou e a arma disparou.