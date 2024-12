O trânsito no Centro de Belo Horizonte, na área próxima à rodoviária, está com engarrafamento intenso na tarde desta segunda-feira (23/12). Devido às viagens neste período e às compras para as festas de final de ano, há grande movimentação de veículos e pedestres no entorno.





Devido ao fluxo lento, os ônibus do MOVE não conseguem entrar no Centro. O único viaduto que faz ligação com o rotor das Avenidas Paraná e Santos Dumont está totalmente parado, o que gerou uma fila de ônibus que chegou até a Estação Senai.





Pela paralisação, muitos passageiros optaram por descer dos transportes públicos e irem a pé para o centro, seguindo pelo viaduto ou atravessando a Avenida Antônio Carlos para pegar a passarela da Lagoinha.





Ao Estado de Minas, um motorista da linha 5201 contou que estava há uma hora tentando entrar no Centro da capital mineira. “Todo ano é desse jeito. É no carnaval e no fim de ano, nunca muda”, disse.

Veja vídeo:





O trânsito na região foi ainda mais comprometido com a obstrução de uma faixa na esquina da Rua São Paulo com Guaicurus decorrente do estrago de um ônibus. Além disso, houve um acidente na Rua São Paulo com a Avenida Augusto de Lima.

A reportagem entrou em contato com a BH Trans para pedir informações sobre as operações no Centro, mas ainda não obteve retorno.