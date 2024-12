Para comemorar as festas de final de ano em grande estilo, garis que fazem a coleta de lixo no Bairro Castelo, na Pampulha, ganham uma transformação no visual. A ação é realizada pela loja Stefano, que faz a consultoria de imagem dos trabalhadores e monta os looks com as peças da loja, que são presenteadas a eles.





A ação deste ano, que renovou o guarda roupa de seis garis, foi a sexta edição da transformação feita pela Stefano, que vende artigos da marca própria, como sapatos, ternos e mochilas. “Como eu trabalho com a imagem, eu sei o impacto que isso causa na vida das pessoas”, diz Adriano Stefano, criador da loja.





Para ele, essa transformação é uma forma de elevar a autoestima dos trabalhadores, especialmente nas festas de final de ano. “Eu sei o que a vestimenta de um homem causa de dentro para fora”, diz Stefano, como é conhecido.

Robson Fabian foi um dos garis que recebeu a transformação este ano, pela segunda edição. “Para nós é muito importante porque, querendo ou não, ele traz uma valorização do nosso serviço e nos traz uma experiência nova”, ele diz. O trabalhador afirma que o ofício dos garis é valorizado com a ação especialmente pelo preconceito que o uniforme deles carrega.





Além disso, Robson destaca o atendimento da loja, tanto durante a transformação quanto no decorrer do ano. O gari conta que ele e os colegas de trabalho são bem atendidos e tratados como clientes e, ao longo do ano, são bem-vindos para beber uma água e usar o banheiro. “Isso é gratificante”, afirma.





“É uma forma de demonstrar gratidão pelo nosso trabalho”, diz Leandro Rosa, que também recebeu a transformação e as peças de presente. O gari conta que está nessa equipe que atende a Avenida Engenheiros há 4 anos e essa foi a terceira vez que participou da ação da Stefano.

Leandro diz que ele e colegas se sentem como “jogadores e empresários” quando estão sendo atendidos na loja. Além dele e de Robson, receberam as peças de roupa Robert Silva, Welbert Fernandes e Neusmar Souza, o motorista do caminhão, que nunca havia participado.

Início da ação





Adriano Stefano conta que essa ação de presentear os garis com peças de roupas começou em 2018. No entanto, na primeira vez, a loja era bem menor, quando comparada com atualmente. O então comércio era um container e os produtos não eram da marca própria. Na época, Stefano conta que presenteou dois garis com uma camisa de malha para cada, que era o que tinha condições de dar.

Ele conta que disse aos garis que, conforme o negócio fosse crescendo, ele continuaria os “abençoando todo mês de dezembro”. Com o passar dos anos, a marca Stefano foi crescendo, aumentando as unidades pela capital mineira e fabricando seus próprios produtos, e os trabalhadores ganhando transformações completas, do sapato ao blazer.