Na foto, dois participantes do 'Aumigo Oculto' realizado em Uberaba, no Triângulo Mineiro

"Cãonetone" e "aumigo secreto" formaram a ceia de Natal nada convencional em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A comemoração é realizada há quatro anos pela proprietária do Peludos Hotelzinho Pet, Anna Carolina Salge, para os seus 36 hóspedes de quatro patas.

"Nós sempre procuramos fazer coisas que nós mesmos fazemos no dia a dia. Sempre realizamos aniversários dos cães, festa junina e Halloween. Todo ano também fazemos a ceia para eles, e desta vez resolvemos incluir um 'aumigo oculto'", conta a dona do estabelecimento.

Segundo ela, a ideia era que os animais realizassem uma troca de presentes e interagissem. "Nem todos se conhecem, porque cada dia da semana vem uma turma diferente, tem os melhores 'aumigos', então a ideia era fazer esse encerramento de ano", afirma.

Para isso, Anna divulgou o evento nas redes sociais e os tutores passaram os nomes de cada participante. "Fizemos uma publicação com a foto de cada pet, os nomes e as sugestões de presente, como pelúcia, mordedor e outros brinquedos. Agora, a troca de presentes está acontecendo. Cada dia, alguém traz um pouquinho de presente para trocar", explica a proprietária.

Natal pets em BH

A capital mineira também tem mostrado que os pets são parte das famílias e não podem ficar de fora das celebrações natalinas.

Na Padaria Pet, localizada no bairro Buritis, Região Oeste de BH, é possível encontrar panetone e chocotone para cães. Eles são feitos com farinha, fermento, sal, carne e fígado de frango. A versão doce acompanha flocos de carne.

A loja também oferece muffins nos sabores banana, picanha e maracujá para cachorros, e a versão de salmão para gatos.

Nesta época do ano, na casa de ração Uai Pet, em Venda Nova, também são comercializados panetone e chocotone com flocos de carne, pelo valor de R$ 12,90.





O PetCafé também é uma ótima opção para curtir as festas com os animais. A cafeteria, situada na Savassi, Região Centro-Sul, foi pensada para promover um momento de interação entre humanos e pets. Para este Natal, o local preparou uma programação especial. Neste domingo (22/12), o público está convidado a tirar fotos com o Papai Noel e participar de gincanas, valendo petiscos variados.