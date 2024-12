As Forças da Segurança da Bahia, por meio do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, auxiliam na identificação dos passageiros baianos mortos no acidente na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Materiais genéticos dos familiares das vítimas foram coletados e a busca pelas famílias de passageiros continua.





Unidades do DPT localizadas em Vitória da Conquista, Jequié, Itaberaba e Santo Antônio de Jesus coletaram amostras biológicas dos familiares das vítimas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Os materiais foram encaminhados à Coordenação de Genética Forense em Salvador, serão processados e ficarão à disposição da Polícia Civil de Minas Gerais.





Por sua vez, a Polícia Civil da Bahia segue na busca e coleta de dados para identificação de familiares das demais vítimas. A corporação também está em contato com a PC de Minas Gerais para receber informações e acompanhar o processo de liberação dos corpos.

“Estamos todos consternados e solidários às famílias e Forças Policiais e de Bombeiros de Minas Gerais. Utilizaremos todos os recursos possíveis para auxiliar na identificação e também nas transferências”, afirma o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner.





Coleta de amostras

Familiares de baianos vítimas do acidente podem obter informações sobre o processo nas seguintes unidades:

DPT VITÓRIA DA CONQUISTA

Av. Brumado, 1500

Coordenador: Manoel Itabaiana

DPT JEQUIÉ

Av. Governador Lomanto Júnior, n. 2876, Bairro Cansanção

Coordenador: Vanderclei Carvalho Moreira

Telefone: (73) 3526-0472 / (73) 3526-4573

DPT ITABERABA

Rua Herculano Vieira Torres, S/N. Bairro Caetitu

Coordenador: Maurício Carvalho

Telefone: (75) 3251 1905

DPT SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Av. Antônio Carlos Magalhães, s/nº, Bairro São Paulo

Coordenadora: Amanda Cabral

Telefone: (75) 3631-2805 / (75) 3631-1197





*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice