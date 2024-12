Familiares das vítimas do acidente envolvendo uma carreta, um ônibus e um carro na BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, comparecem nesta segunda-feira (23/12) ao Instituto Médico Legal (IML), em Belo Horizonte, para identificar as 41 vítimas. Entre os presentes, está Cleiton Luis de Souza Cruz, irmão de Amilton Josafa Souza Cruz, uma das vítimas.





"Foi muito chocante e doloroso. A gente vem de uma família muito unida, muito apegada e tem sido muito difícil, principalmente a demora que a gente está tendo para ter resposta, ter soluções, a pior parte do sofrimento é essa", diz Cleiton. Ele estava em São Paulo e chegou à capital mineira nesse domingo (22/12).





Cleiton conta que forneceu fotos e informações sobre o irmão, como o exame dentário, e fez coleta de DNA. O irmão de Amilton diz que teve que vir ao IML para cobrar respostas, mas foi informado que deve aguardar porque é um processo demorado.

"Vou ficar aqui até que resolva, não saio daqui sem o corpo do meu irmão", afirma Cleiton, natural de Iramaia, Chapada Diamantina, na Bahia.





Por sua vez, o advogado Igor Lopes, que representa a Entram, diz que a empresa de ônibus está dando todo suporte às famílias dos passageiros mortos, o que inclui os custos de hospedagem e funeral, além de disponibilizar motoristas. Além disso, afirma que a empresa colabora com as investigações e está à disposição das autoridades.

O acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acredita-se que um grande bloco de granito se soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus, que seguia na rodovia, em sentido contrário. O carro se chocou com a traseira da carreta em seguida, deixando os três ocupantes feridos com lesões consideradas graves. A PRF trabalha com a hipótese que o motorista da carreta fugiu para o Espírito Santo.

Em nota, a Emtram lamentou a tragédia e disse que o ônibus trafegava em condição regular, pois “estava com sua revisão em dia e pneus novos, além de possuir sistema de monitoramento”. “A Emtram está à disposição das autoridades e colaborando com toda a investigação. A Polícia Rodoviária Federal já está em posse de vídeo com as imagens das câmeras de trânsito para elucidar as causas do acidente”, informou.