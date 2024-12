Familiares das vítimas do acidente envolvendo uma carreta, um ônibus e um carro em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, comparecem nesta segunda-feira (23/12) ao Instituto Médico Legal (IML), em Belo Horizonte, para identificar as 41 vítimas. Até o momento, 12 corpos foram identificados, seis foram liberados e quatro se encontram no laboratório. Ainda falta a liberação de 35 corpos pelo IML.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acredita-se que um grande bloco de granito se soltou da carroceria da carreta e atingiu o ônibus, que seguia na rodovia, em sentido contrário. O carro se chocou com a traseira da carreta em seguida, deixando os três ocupantes feridos com lesões consideradas graves. A PRF trabalha com a hipótese que o motorista da carreta fugiu para o Espírito Santo.

Em nota, a Emtram lamentou a tragédia e disse que o ônibus trafegava em condição regular, pois “estava com sua revisão em dia e pneus novos, além de possuir sistema de monitoramento”. “A Emtram está à disposição das autoridades e colaborando com toda a investigação. A Polícia Rodoviária Federal já está em posse de vídeo com as imagens das câmeras de trânsito para elucidar as causas do acidente”, informou.