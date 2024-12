Um avião de pequeno porte caiu, na manhã deste domingo(22/12), sobre uma loja na Avenida das Hortênsias, em Gramado (RS). O acidente aconteceu por volta das 9h30, mobilizando equipes de resgate, bombeiros e ambulâncias que estão atendendo à ocorrência.

ACIDENTE AÉREO | Um avião de pequeno porte caiu, na manhã deste domingo (22), sobre comércios na Avenida das Hortênsias, no centro de Gramado.



Equipes de resgate foram mobilizadas e estão no local. Ainda não há informações sobre o número de vítimas.



Acompanhe as redes da EBC. pic.twitter.com/8ROzlhVbPB — EBC (@ebcnarede) December 22, 2024



Testemunhas relataram que uma explosão intensa foi ouvida no momento da queda, quebrando vidros de estabelecimentos nas proximidades. “Ouvimos um barulho muito alto, que causou um vácuo e quebrou os vidros do hotel onde estamos hospedados. Inicialmente, pensamos que fosse uma colisão de veículos ou uma explosão de gás, mas logo confirmamos que se tratava de uma aeronave que colidiu com a loja”, contou um hóspede de um hotel situado a cerca de 70 metros do local do acidente.

Informações da levantadas pela CNN Brasil apontam que a situação do tempo na cidade é ruim, com chuva e nevoeiro. A aeronave sairia de Gramado e iria para Jundiaí, interior de São Paulo. O Governador Eduardo Leite já foi informado e acompanha as atualizações sobre a queda do avião em Gramado-RS. Ele avalia uma possível ida à cidade.

Vítimas e atendimento



Informações iniciais indicam que o acidente deixou pelo menos seis vítimas, incluindo quatro crianças e dois adultos. Equipes de socorristas estão no local prestando atendimento às vítimas, e a área foi isolada para facilitar o trabalho das autoridades.

Investigações



As causas do acidente ainda não foram determinadas. Autoridades da aviação e órgãos competentes já foram acionados para investigar as circunstâncias da queda da aeronave.

A ocorrência continua em andamento e mais informações serão divulgadas assim que as equipes concluírem o atendimento.