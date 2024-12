Uma turista paraibana morreu 10 dias após ser internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. Priscila Marques Monteiro, de 27 anos, foi atropelada no dia 7 de dezembro por um ônibus da linha 472, que liga Triagem ao Leme, enquanto atravessava a faixa de pedestres em frente à Praça Luiz de Camões, no bairro da Glória.





Segundo relatos, o motorista do coletivo avançou o sinal vermelho, atingindo a jovem. O impacto causou fraturas nos pés e traumatismo craniano. Ela faleceu depois de 10 dias de internação.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 9ª DP (Catete). O motorista foi ouvido e liberado após prestar depoimento.





Já o Rio Ônibus lamentou o ocorrido e declarou que o caso está sendo acompanhado pelo Departamento Jurídico do consórcio Intersul. A Secretaria Municipal de Transportes solicitou esclarecimentos ao consórcio responsável pela linha, pedindo detalhes sobre as providências adotadas para mitigar os danos e prevenir acidentes futuros.

