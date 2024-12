A coxinha é uma delícia tipicamente brasileira e com um sabor único. Mas ninguém imaginava que haveria uma explosão literal de sabores durante um lanche. Foi o que aconteceu com um cliente do Ponto do Filé – Bar do Chris, situado em Curitiba (PR), na última sexta-feira (13/12). Segundo o local, a explosão teria acontecido porque o cliente mordeu o salgado, que estava muito quente.

De acordo com a imprensa local, o salgado foi frito e colocado na estufa logo em seguida. Momentos depois, o alimento foi servido ao cliente. O consumidor, sem perceber a temperatura elevada, mordeu a coxinha, o que provocou a explosão.





Imagens do local viralizaram nas redes sociais e mostram o momento em que a atendente entrega a coxinha ao cliente. Na primeira mordida, ocorre a explosão e o recheio escorre do salgado. O homem leva a mão ao rosto imediatamente.

Segundo o Portal Bem Paraná, o barulho foi semelhante ao de um estouro de pneu de bicicleta. O cliente, que não foi identificado, precisou de atendimento médico e sofreu queimaduras leves. Ele foi para casa em seguida e passa bem.

O dono do bar disse que nunca viu um caso semelhante, mas que pode ocorrer de coxinhas explodirem durante a fritura, não depois de prontas.