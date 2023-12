Depois do sucesso do sushitone e de outros sabores de panetone, uma lanchonete de São Paulo viralizou com um novo sabor do pãozinho natalino. O vídeo em que os atendentes mostram o coxitone conquistou as redes sociais.

Na verdade, assim como outros panetones salgados, o coxitone é uma coxinha gigante, em formato de panetone. O produto é vendido em dois tamanhos: 250 g e 1 kg. O cliente pode escolher entre quatro sabores: frango com catupiry, carne seca com catupiry, costela com cream cheese e camarão com catupiry.

A Panetteria ZN é uma lanchonete famosa na internet por conta do cardápio inusitado, como a coxinha de 1 kilo e a coxinha de cachorro quente. Para o natal, a empresa ainda criou o panetone com um presépio de chocolate inscrustrado.

Em BH, também existe um coxitone, mas com uma proposta diferente. O produto, vendido pela lanchonete Carol Coxinhas. Trata-se de uma massa doce de coxinha recheada com o pãozinho. O produto pode ser comprado pelo Ifood. A caixa com oito unidades custa R$ 22,90.