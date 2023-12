Ano após ano, cozinheiros e confeiteiros inovam em suas receitas de panetone. Do tradicional pão doce com frutas cristalizadas, surgiram outras versões, cada vez mais elaboradas. Os panetones recheados com chocolate, brigadeiro e até pistache são os queridinhos, mas neste ano foi um panetone salgado que chamou a atenção da clientela: o sushittone.

Nos últimos dias, internautas se surpreenderam com a criação de um sushi em formato de panetone. O sushittone foi inventado e divulgado pelo restaurante de comida japonesa Sushi Saborô, localizado em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. O primeiro vídeo da invenção foi divulgado no Instagram do estabelecimento e já conta com 14 milhões de visualizações desde a sua publicação, em 1/12.



Embora a versão da culinária japonesa tenha se destacado, outras receitas também vem ganhando espaço no paladar brasileiro e têm dado o que falar nas redes sociais. É o caso do panetone afogado - ou alagado - que foi inspirado na trend do bolo alagado. O doce consiste em um bolo tradicional recheado, mas embebido de muito leite, fazendo com que o bolo fique com o aspecto de alagado. Desta vez, o panetone entrou no lugar do bolo.



PANETONE AFOGADO pic.twitter.com/WevStJapgA — receitas para fazer em casa (@receitacaseiraa) December 2, 2023

Outras receitas que não foram aprovadas pelos internautas foram o misto quente de panetone e o panetone de camarão. “Aí é pra perder a amizade”, disse um usuário do X, antigo Twitter. “Nossa Senhora o terror do Natal”, comentou outro. “Eu encarava”, contrariou outro perfil.



o panetone de camarão não existe e não pode te machucar



o panetone de camarão existindo: pic.twitter.com/e0IWpuhq9e — Rainha (@Evil_The_) November 27, 2023

Misto Quente no Panetone.



Teria Coragem? pic.twitter.com/JUxnoFg5NU — Chef Dan Galhardo (@chefdangalhardo) November 27, 2023

O panetone sabor baunilha também causou alvoroço na web. Sem gotas de chocolate, frutas cristalizadas, uvas passas ou qualquer outro recheio, a iguaria foi considerada sem graça pelos internautas. “Dos mesmos criadores do miojo neutro vem aí panetone neutro”, disse um perfil. “Esse realmente deveria ser ilegal”, disse outro. “Todas as variações de panetone eu tô amando, é tipo batata não tem como ser ruim”, discordou uma mulher, ao aprovar a versão de baunilha.

Achei um novo crime: o panetone sem recheio de chocolate ou frutas cristalizadas pic.twitter.com/AkJuyk8IUP — Gabriel (@gabrielbeblo) December 5, 2023

Faça o sushittone em casa



Sushittone de salmão



Ingredientes



- 250 gramas de salmão grelhado

- 200 gramas de cream cheese

- 1 xícara de arroz japonês

- 1 colher de sopa de vinagre

- ½ colher de sopa de açúcar

- ½ colher de chá de sal

- 2 folhas de alga

- Plástico filme

- Forma de 10cm de diâmetro

- 1/3 de xícara de farinha de trigo

- 1/3 de xícara de água com gás gelada

- Sal a gosto

- Farinha panko

- Óleo

- Cebolinha à gosto





Modo de preparo

- Lave o arroz em uma peneira até que a água corra límpida

- Deixe o arroz descansar por 30 minutos

- Em uma panela, coloque as 3 xícaras de chá de água, o sal e o arroz lavado e escorrido e deixe cozinhar por 15 minutos

- Apague o fogo e deixe o arroz descansar por 10 minutos

- Enquanto aguarda, aqueça o vinagre e o açúcar em uma panela pequena até dissolver o açúcar e reserve

- Despeje o arroz cozido em uma assadeira, regue com a mistura de vinagre e misture

- Aguarde o arroz esfriar

- Em uma frigideira, coloque azeite, alho picado e sal a gosto. Refogue

- Coloque o filé de salmão na frigideira e vire a peça até que esteja cozido e dourado dos dois lados

- Espere esfriar e desfie o salmão

- Misture com o creme cheese e reserve

- Forre a forma com o plástico filme

- Divida a folha de alga pela metade e coloque na forma de modo que forme um anel na parte interna

- Coloque o arroz no fundo da forma para montar o fundo do sushittone

- Com uma colher, pressione pequenas quantidades de arroz contra a parede da forma para formar uma “parede”, deixando um espaço no meio

- Adicione o recheio de sua preferência no meio da forma, preenchendo até o topo

- Finalize com arroz, moldando com uma colher para que o topo fique arredondado

- Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a água com gás e sal a gosto

- Passe o sushittone na mistura de forma que cubra toda a superfície

- Cubra o sushittone com a farinha panko

- Frite o sushittone já empanado em uma panela com óleo quente até que fique dourado



Sushittone de shimeji

Ingredientes

- 200 gramas de shimeji-preto

- 200 gramas de cream cheese

- 1 colher de sopa de manteiga

- 1 colher de sopa de shoyu

- 1 xícara de arroz japonês

- 1 colher de sopa de vinagre

- ½ colher de sopa de açúcar

- ½ colher de chá de sal

- 2 folhas de alga

- Plástico filme

- Forma de 10cm de diâmetro

- 1/3 de xícara de farinha de trigo

- 1/3 de xícara de água com gás gelada

- Sal a gosto

- Farinha panko

- Óleo

- Cebolinha à gosto

Modo de preparo

- Lave o arroz em uma peneira até que a água corra límpida

- Deixe o arroz descansar por 30 minutos

- Em uma panela, coloque as 3 xícaras de chá de água, o sal e o arroz lavado e escorrido e deixe cozinhar por 15 minutos

- Apague o fogo e deixe o arroz descansar por 10 minutos

- Enquanto aguarda, aqueça o vinagre e o açúcar em uma panela pequena até dissolver o açúcar e reserve

- Despeje o arroz cozido em uma assadeira, regue com a mistura de vinagre e misture

- Aguarde o arroz esfriar

- Aqueça uma colher de manteiga em uma frigideira e coloque o shimeji junto de uma colher de shoyu

- Salteie os cogumelos até toda a água evaporar e deixe esfriar

- Forre a forma com o plástico filme

- Divida a folha de alga pela metade e coloque na forma de modo que forme um anel na parte interna

- Coloque o arroz no fundo da forma para montar o fundo do sushittone

- Com uma colher, pressione pequenas quantidades de arroz contra a parede da forma para formar uma “parede”, deixando um espaço no meio

- Adicione o recheio de sua preferência no meio da forma, preenchendo até o topo

- Finalize com arroz, moldando com uma colher para que o topo fique arredondado

- Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a água com gás e sal a gosto

- Passe o sushittone na mistura de forma que cubra toda a superfície

- Cubra o sushittone com a farinha panko

- Frite o sushittone já empanado em uma panela com óleo quente até que fique dourado