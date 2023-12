Quando você avistar uma árvore reluzente e cheia de enfeites, pode saber que o Natal chegou. Se for doce, então, melhor ainda. Um dos símbolos mais importantes da data surge em versões para comer. Essa é a aposta de seis confeitarias de Belo Horizonte. As árvores enfeitam a mesa e no fim da ceia se revelam como deliciosas sobremesas, que encantam, divertem e unem quem está ao redor da comida.



Para Carol Mesquita, de A Botânica Chocolates, a árvore inaugura o período natalino. "Para mim não existe Natal sem árvore. Aqui em casa fazemos a montagem todo ano em família. Colocamos música, nos reunimos em volta dela e escolhemos juntos a decoração. Então, a árvore simboliza união para o período natalino", conta a confeiteira, que também segue o ritual na loja para receber os clientes.



Por isso, ela não deixa de levar esse símbolo máximo da data para o seu cardápio de encomendas. A cada ano, a árvore aparece de uma forma diferente. Dessa vez, são torres de doces que funcionam tanto como enfeites para a mesa de Natal quanto como sobremesas. Chamaram tanta atenção que já entraram nos primeiros pedidos.

A torre de carolinas da confeitaria Rebobina é enfeitada com flores Mariah Leite/Divulgação



Os sabores são inspirados nos produtos mais procurados ao longo do ano. Se a pavlova é a campeã de vendas, então não pode ficar de fora. Para fugir do esperado, Carol serve a torta em formato de torre, toda preenchida com suspiros rústicos salpicados com raspas de limão siciliano (de 30 a 40 unidades). “No Brasil, estamos acostumados com suspiros de bico de confeitar, mas quis trazer de um jeito diferente. Modelo o merengue com a própria colher e ele fica totalmente irregular”, explica.



Para decorar a torre de suspiros, que fica toda branca, flores comestíveis e ervas como alecrim. Entram também bombons e enfeites em formato de cogumelo, que são o tema desta coleção de Natal, recheados de brigadeiro com cereja. De acompanhamento, um pote de geleia de frutas vermelhas. Assim, ao comer, a pessoa sente claramente os sabores da pavlova.



A outra árvore de Natal comestível se forma com quadradinhos de chocotone, chamados de bites, outro produto bastante requisitado pelos clientes. Carol faz o panetone com gotas de chocolate, cobre pequenos pedaços com chocolate meio amargo e vai colando um a um na estrutura em formato de cone, com o mesmo chocolate. Cada torre tem entre 40 e 50 unidades de quadradinhos de chocotone.

Flores tropicais



Gabriela Arya, da confeitaria Rebobina, vem de uma família que ama Natal e sempre se reuniu para montar a árvore. Cada um levava um enfeite e sua mãe era quem colocava a estrela no topo. Então, é um símbolo que, desde pequena, provoca encantamento. "Como cresci em uma família que sempre gostou de celebrar, a árvore me lembra de momentos em que estamos juntos e próximos. Tem um significado afetivo”, aponta.



Pela primeira vez, ela lança uma sobremesa em formato de árvore de Natal. Imagina a alegria. É uma versão bem brasileira da torre francesa de carolinas envolvidas por fios de caramelo, de nome croquembouche. O doce estava no seu caderninho de inspirações há pelo menos três anos, mas faltava estrutura para dar conta da produção em escala. Agora que tem loja física e cozinha maior, foi a primeira receita que veio à cabeça.



As bolinhas de massa choux são recheadas com creme de confeiteiro e caramelo de doce de leite e banhadas em chocolate intenso. “Escolhi o sabor mais clássico possível para agradar o máximo de pessoas. Natal é sobre tentar acertar com todo mundo, agradar todos os paladares.” No total, são 25 a 35 carolinas.



Mas a decoração não tem nada de clássica, e é aí que entra a brasilidade. Gabriela dá destaque para flores e folhas tropicais, como o antúrio, na cor vermelha, para remeter diretamente ao Natal. Outras espécies comestíveis, de várias cores, criam uma estética bem colorida, que tem tudo a ver com a identidade da Rebobina. Essa é uma tendência que ela vem observando em bolos festivos, de enfeitar com flores em formatos, cores e alturas diferentes.



“Foi o produto que mais gerou reações até agora, tanto que já recebi várias encomendas. As pessoas acham muito diferente e impactante. Fico imaginando a árvore no centro da mesa posta, vai ficar lindo demais”, comenta a confeiteira, que facilita a vida de quem está organizando a ceia de Natal. O croquembuche tropical decora a mesa, cumpre a função de sobremesa e ainda tem o lado divertido de cada um ir tirando as carolinas para comer.

Sabor natalino



"Sou apaixonada pelo Natal. Entra dezembro e já monto a decoração. Vejo a árvore como o maior símbolo da data, me remete a momentos em família", destaca Mariana Mussi, da Bala de Coco.



Quando pensou na coleção de Natal, ela logo enxergou uma árvore de balas. Mas tinha que ter cheiro e sabor natalino. Então, veio a ideia da trufa de panetone. A confeiteira envolve pedaços da massa com frutas cristalizadas e licor de laranja com bala de coco e cobre com uma camada bem fina de chocolate meio amargo. Ao morder, você enxerga claramente as três camadas.

Para que a árvore tenha sabores natalinos, Mariana Mussi envolve o panetone com frutas cristalizadas na massa de bala de coco e cobre com chocolate meio amargo Douglas Castro/Divulgação



As trufas são coladas, uma a uma, com chocolate no cone. Cabem cerca de 90 unidades, totalizando um quilo de pura gostosura. Depois que a árvore já está montada, Mariana pinta a mão a superfície com pó dourado. Para finalizar, um laço de fita bem grande e vermelho no topo. Uma caixa dourada foi desenvolvida especialmente para o transporte da torre de trufas. Fica fácil de tirar a parte de cima e posicioná-la na mesa arrastando a base.



A árvore comestível tem atraído muitos olhares, inclusive de quem ainda não conhecia a marca, e pedidos antecipados de encomendas. “Vi que está causando muita surpresa, porque foge do que costumo fazer, então é mais novidade do que esperavam. Logo que lancei, já recebi pedidos de pessoas que querem a árvore para enfeitar a mesa de Natal”, revela.

Macarons empilhados



Elisa Dayrell, da Espetacular Doceria, teve a ideia de empilhar macarons para formar uma árvore de Natal. A inspiração veio da França, de onde também vem a receita do doce. Batizada de Petit Joyeux Noel, a sobremesa tem as cores clássicas do Natal: verde, vermelho, branco e dourado.



A massa do macaron é a de sempre, à base de farinha de amêndoas, açúcar e clara de ovo, o que muda são os tamanhos dos discos, tingidos em um tom verde-claro. Outra diferença é que o recheio não fica dentro, mas entre os macarons. “Faço uma ganache de chocolate branco e misturo com um crocante de chocolate meio amargo, que tem massa folhada assada e triturada”, descreve. Todos os enfeites, que imitam as bolinhas de Natal penduradas nas árvores, são feitos em ganache de chocolate branco.

O doce de Natal da Espetacular Doce apresenta uma forma diferente de comer macarons: empilhados e com recheio do lado de fora Guilherme Barros/Divulgação



Apesar dos inúmeros pedidos de encomendas, o doce está disponível somente para comer na loja, até o fim do mês, em mordidonas, como se fosse um hambúrguer. Elisa explica que ele é muito delicado e precisa ficar refrigerado, senão pode desmoronar.



A procura pela árvore de macaron está surpreendendo. “Primeiro, o visual chama muita atenção. Depois, acho que a árvore é o elemento-chave do Natal, que simboliza a união em família. Também gera curiosidade porque é uma forma diferente de comer macaron. Não é comum encontrar macaron triplamente recheado”, observa a confeiteira, que tem a tradição de montar a árvore de Natal em casa.



Chocolate e biscoito



A árvore de Natal já vai pronta, com bolinhas, lacinhos, luzinhas e a estrela. O trabalho é só comer. Até a base é de chocolate. A Fofíssimo aposta na árvore doce para encantar os clientes. "Árvore para mim é o símbolo clássico do Natal, é tradição, só ela já enfeita o ambiente. Tem que ter em casa, nem que seja de chocolate para colocar na mesa. No fim, vira a sobremesa", opina a fundadora da marca, Juliana Nunes.



O processo, todo artesanal, é trabalhoso, já que não se trata de uma forma única. Eles montam as camadas de “folhagem” uma a uma até chegar à altura desejada (no caso, 15 centímetros), preenchendo com o recheio. Depois, posicionam as bolinhas e os lacinhos e jogam glitter comestível para dar um efeito iluminado como se fosse pisca-pisca. O peso total é de aproximadamente 500g.

Todos os elementos da árvore de Natal da Fofíssimo são comestíveis, das folhagens aos enfeites, incluindo o glitter que faz as vezes das luzinhas Fofíssimo/Divulgação



No cardápio, tem a tradicional verde com detalhes em vermelho, branco e dourado, mas também existe a possibilidade de inovar com a árvore rosa com prateado e a branca com dourado. Todas essas já estão disponíveis para pronta-entrega. Juliana avisa que, quem encomendar com antecedência, pode escolher a cor que quiser. E o recheio também. As opções são brigadeiro e caramelo.



Em todas as coleções de Natal da Sweet Ana, tem árvore. Neide Magalhães acha que é o símbolo mais forte da data, nem o Papai Noel ganha. Ultimamente, ela está sem espaço para montar a árvore, pois a casa está toda tomada pela produção dos biscoitos decoradores e amanteigados, mas continua a alimentar na filha Ana (que deu nome à empresa) a magia de esperar pelos presentes ao redor dela.



Neste ano, a massa de baunilha tem formato de uma árvore bem alongada. Por cima, uma camada de glacê pintada de verde e os ramos em alto-relevo. “Várias bolinhas brancas de glacê simulam a neve e a estrela dourada, de pasta americana, fica no topo da árvore”, aponta. Até agora, esse é o biscoito mais vendido. No formato individual, pode virar enfeite para a árvore de verdade (basta amarrar com o lacinho da própria embalagem). Nos kits, ele se junta a outros símbolos natalinos, como casa, estrela e bola com a frase “um doce Natal para você”.

O biscoito decorado mais vendido da Sweet Ana tem formato de árvore, glacê verde, bolinhas brancas simulando neve e estrela dourada Stael Cascelli/Divulgação



Neide também vende o biscoito decorado como se fosse uma tela para a criança pintar. A camada de glacê branco ganha o contorno em preto do desenho de uma árvore com laço e coração. Ao lado, quatro cores de tintas comestíveis (marrom, verde, vermelho e azul). A criança recebe um pincel e vai colorindo a sua árvore como preferir.



Há, ainda, uma opção de biscoito amanteigado de limão siciliano em formato de árvore de Natal.

Carolinas recheadas com creme de confeiteiro (Gabriela Ayra - Rebobina)



Ingredientes

150g de água; 150ml de leite; 6g de sal; 130g de manteiga; 180g de farinha de trigo; 5 ovos; 500ml de leite integral; 100g de açúcar refinado; 5 gemas; 30g de amido de milho; 1 colher de chá de essência ou extrato de baunilha



Modo de fazer

Em uma panela, leve ao fogo o leite, a água, a manteiga e o sal até que ferva. Remova do fogo e adicione, mexendo sempre, a farinha de trigo. Misture bem. Leve de volta ao fogo até que a massa cozinhe rapidamente e solte do fundo da panela (3 a 14 minutos aproximadamente). Numa batedeira equipada com a raquete, coloque a massa e bata em velocidade baixa por 2 a 4 minutos. Adicione os ovos gradualmente. Coloque a massa no saco e modele as bolas com aproximadamente 25g de massa. Asse no forno a 180°C por 40 a 60 minutos até que fiquem douradas e secas por dentro. Não abra o forno no meio do caminho ou elas murcham. Remova do forno e deixe esfriar naturalmente em um local ventilado. Quando estiverem em temperatura ambiente, recheie. Numa tigela, misture as gemas com o amido de milho e metade do açúcar usando um batedor de arame até ficar liso. Numa panela média, coloque o leite, a baunilha e a outra metade do açúcar e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e, aos poucos (de concha em concha), acrescente metade do leite quente à mistura de gemas, mexendo bem com o batedor de arame a cada adição — esse processo é chamado de temperagem e evita que as gemas cozinhem e o creme talhe. Transfira a mistura de leite e gemas para a panela. Mantenha o fogo baixo e mexa com o batedor de arame até engrossar. Desligue o fogo e misture a manteiga. Transfira o creme ainda quente para uma tigela e cubra com filme, encostando no creme — isso evita que uma película grossa se forme na superfície. Leve para esfriar na geladeira por no mínimo 1 hora (ou prepare no dia anterior ao que for usar). Na hora de usar, coloque o creme na tigela da batedeira e bata com a raquete até ficar liso. Coloque o creme de confeiteiro descansado e batido em um saco de confeitar. Pegue as bolinhas de massa choux e faça um furinho no fundo. Utilize um bico perlê pequeno, ou abra um furo pequeno no saco de confeitar. Recheie as carolinas até sentir o recheio empurrando o saco para fora. Quando finalizar o processo, suas carolinas estarão prontas para servir.



