Para os amantes de comida tradicional italiana, chegou a Belo Horizonte o Nino Cucina. Conhecido pela boa comida, o restaurante, que já faz sucesso em São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Brasília-DF e Goiânia-GO, foi inaugurado na capital mineira com uma proposta intimista e muito otimista.

“BH é, sem dúvida, uma das grandes capitais do Brasil. E quando falamos do nosso setor, que é o de hospitalidade, setor de bares e restaurantes, temos uma identificação ainda maior com os mineiros e belo-horizontinos, pois é um povo que curte sair e preza muito pela qualidade de onde vai, do que bebe e come. E isso nosso grupo busca sempre entregar: a melhor experiência e o melhor momento do dia das pessoas”, contou Pedro Silveira, presidente do conselho do grupo Alife Nino.

Tagliere (R$ 85,00): Seleção de antepasto, queijos e embutidos da casa. Nino Cucina/Divulgação

Localizado no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de BH, o espaço conta um ambiente interno acolhedor e um espaço externo inspirado nos jardins italianos, com um teto retrátil e uma jabuticabeira. No cardápio, a casa traz uma proposta de cozinha tradicional italiana, repleto de clássicos e receitas especiais, como o Spaghetti All’aragosta (R$ 120), servido com calda de lagosta, molho bisque, tomate fresco e basílico, e o Alfredo al Tartufo (R$ 89), à base de nhoque, queijo parmesão, manteiga de trufa e cogumelos.

La Carbonara (R$ 68,00): Spaghetti, ovo caipira, pancetta, pimenta-do-reino e pecorino Nino Cucina/Divulgação

Nas entradas, é possível pedir o Carpaccio Clássico (R$ 59), servido com molho da casa, rúcula, parmesão, e alcaparras e a Bruschetta schiacciata (R$ 35), com finas lâminas de pão da casa, muçarela, molho de tomate e manjericão. Além de rótulos de diversos vinhos, a casa também oferece uma coquetelaria que conta com drinques tradicionais e opções autorais com preço único de R$ 45, como o Madame, feito com espumante, Ramazzotti rosado, espumante brut, monin de rosas e limão siciliano. Outra opção autoral curiosa é o Mirtacee, feito com gin Beefeater, monin jabuticaba, Limoncello, limão siciliano e espuma.

Novidades à vista

O presidente do Conselho Alife Nino ressaltou as altas expectativas para o restaurante, que foi inaugurado no último dia 29 em BH. "As expectativas estão, sem dúvida, muito altas. Já percebemos que fomos muito bem acolhidos pela cidade e estamos extremamente felizes e gratos por isso.” Silveira ainda revelou que o grupo tem planos de trazer mais restaurantes como o Nino Cucina para a capital dos bares. “Há previsão de novidades para a rua. Em breve, queremos abrir um Da Marino quase em frente ao Nino. Acreditamos demais em replicar o conceito da nossa Rua Jerônimo da Veiga, um quarteirão em São Paulo, onde concentramos muitas das nossas melhores operações, onde as pessoas podem ir e ter certeza que vão encontrar casas de grande qualidade para, na hora, só escolher o melhor destino daquele momento”, completou.

Nino Cucina conta um ambiente interno acolhedor e um espaço externo inspirado nos jardins italianos Flavio de Castro/Toujours Fotografia

Serviço

Nino Cucina

Rua Curitiba, 2090, Lourdes – Belo Horizonte

Instagram: @ninocucina

Reservas: (11) 3368-6863 ou pelo link