Depois de causar polêmica avaliando as comidas brasileiras, o site americano TasteAtlas divulgou a lista das bebidas tupiniquins. Segundo o ranking do guia gastronômico americano, a catuaba, a cachaça e o caju amigo são consideradas as piores bebidas do país.

Ao todo, foram mais de 5 mil votos para montar o ranking. Segundo o portal, a eleição das melhores e piores comidas e bebidas de diversos locais do mundo é feita a partir da contabilização de votos online, sem levar em conta os bots e rastreando possíveis tentativas de fraude na votação.

O ranking vai de 0 a 5 estrelas, sendo a caipirinha eleita a melhor bebida, com nota 4,4. Em seguida, aparece o rabo-de-galo, drink feito com cachaça, vermute, gelo e limão, que alcançou 4.2 estrelas. As tradicionais batidas, à base de cachaça, açúcar e suco de fruta (ou leite de coco), completam o pódio, com nota 4.1.

A limonada suíça, a caipirosca e quentão vem em seguida, com notas 4 e 3,9, respectivamente. Já em sétimo no ranking está a cajuína, suco de caju clarificado e filtrado, muito comum no nordeste, com nota 3,8. Um empate com o tucupi, molho à base de mandioca e tradicional do Amazonas, no norte do país, e com o caju amigo, uma mistura de suco de caju e cachaça.

A segunda pior do ranking é a cachaça, com nota 3,7. Fechando a lista está a catuaba, com 3,1 estrelas. Apesar de o resultado poder ser questionado por brasileiros, o site deixa claro que o objetivo não é dizer que uma bebida é ruim ou boa. “O TasteAtlas Rankings não deve ser visto como a conclusão global final sobre alimentação. Seu objetivo é promover a excelente comida local, inspirar orgulho nos pratos tradicionais e despertar a curiosidade por pratos que ainda não experimentou”, diz a página.