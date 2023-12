Entre as paixões do brasileiro, não há risco de errar ao apontar o churrasco como uma das preferências nacionais. As carnes assadas são parte do cardápio de quase todos. Com a proximidade das festas de fim de ano e da temporada de férias, nada como se aprimorar ou aprender a preparar aquele corte especial com autoridades nas mais diferentes técnicas. Para fazer bonito para família e amigos, o churrasqueiro e apresentador José Almiro, do canal Churrasqueadas, com 8 milhões de seguidores nas redes sociais, promove um workshop no estúdio do programa, em Poços de Caldas, nos dias 9 e 10 de dezembro.

Para compartilhar o máximo de conhecimento possível, José Almiro convidou quatro renomados assadores para ensinar aos participantes técnicas especiais de cortes de carnes, de desossa e a fazer defumação e hambúrguer.

Além de promover a confraternização, que é a essência de fazer churrasco, haverá um stand up de Cléber Rosa, do canal Reclamação do Dia, música ao vivo, sorteio de brindes e a oportunidade para os fãs acompanharam a gravação do Churrasqueadas.

Espalhado pelo Brasil, o churrasco é tão versátil e democrático que atende ao gosto, paladar e preferência dos amantes da carne de cada região. José Almiro destaca que "o churrasco é uma tradição nacional e, mesmo tendo origem no sul do Brasil, os ingredientes podem variar consideravelmente de uma região para outra, refletindo a diversidade de carnes e a culinária do país".

Costelinha recheada Churrasqueadas/Divulgação

O churrasqueiro explica que, além dos cortes mais comuns como picanha, costela, frango e linguiça, diferentes regiões incorporam carnes locais e tradicionais, como o cupim no Sudeste e o charque no Sul: "O "churrasco de chão" ou "fogo de chão", característico dos gaúchos, é tradicionalmente feito em estacas de madeira, com uma preparação mais lenta. A costela é um destaque e o chimarrão muitas vezes acompanha o evento".

Já no Nordeste, José Almiro conta que usam a carne de sol e o tempero com ervas e especiarias típicas da região: "No Norte, é comum o uso de carnes mais exóticas, como jacaré, além de pratos à base de peixes e frutos do mar. E no Centro-Oeste, o churrasco pode incorporar influências da cultura indígena, como o uso de técnicas de defumação e a carne de caça".

Não falta opção que atenda as particularidades e identidade da culinária de cada canto do pais. Mas José Almiro lembra que "os acompanhamentos são clássicos, como a farofa, vinagrete, pão de alho, arroz carreteiro e mandioca, que não podem faltar".

O que os assadores vão ensinar?

Corte suíno: Marcos Bisinella vai falar sobre a qualidade do suíno, dar dicas de compra e manejo correto, mostrar técnicas de desossa e cortes atuais, e ensinar afiação de facas, principal ferramenta de um bom churrasqueiro. Defumação: Os irmãos do Old Truck vão contar sobre a história de sucesso no segmento e técnicas de defumação para diferentes tipos de churrasco.

Corte bovino: Considerado o mago do churrasco, Marcelo Bolinha vai apresentar as características de qualidade da carne bovina, ensinar técnicas de desossa dos cortes americanos, de carneiro, e os segredos dos temperos gaúcho. Hambúrguer: O especialista Tadeu, do canal Rango, vai ensinar o passo a passo para preparar o burguer perfeito, desde a compra da carne bovina para fazer o hambúrguer, assim como molhos, blends, o ponto perfeito, curiosidades na montagem, hambúrguer defumado e novas tendências.

Workshop

Evento: Workshop Churrasqueadas

Data: 9 e 10 de dezembro (sábado e domingo)

Local: Estúdio Churrasqueadas em Poços de Caldas (MG)

Vagas: limitadas

Valor e inscrição: acesse o link

Churrasco recheado

Para quem está sem inspiração ou quer mudar e preparar uma novidade para degustas nas festas de fim de ano, uma dica é o churrasco recheado. É possível assar na churrasqueira carnes com diversos recheios, que tornam a experiência mais saborosa. E José Almiro dá dicas de como incrementar a sobrecoxa e a costelinha suína. Confira:

O churrasqueiro e apresentador José Almiro, do canal Churrasqueadas, com 8 milhões de seguidores nas redes sociais, fará workshop em Poços de Caldas nos dias 9 e 10 de dezembro Churrasqueadas/Divulgação

1- Sobrecoxa recheado com queijo e bacon; acompanha cebola caramelizada

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 5 porções

Execução: fácil

Ingredientes: 1kg de sobrecoxa de frango, sal, pimenta-do-reino, 1colher de sopa de chimichurri desidratado, azeite, 100g de queijo prato, 100g de bacon

Cebola caramelizada: 500g de mini cebola, sal, azeite, pimenta-do-reino, 1 colher de sopa de chimichurri, 50g de manteiga, cheiro verde desidratado

Modo de fazer:

1 – Tempere a sobrecoxa com sal, pimenta-do-reino azeite e chimichurri;

2 – Corte a sobrecoxa ao meio para tirar o osso e abrir a carne;

3 – Recheie com queijo prato e bacon. Embrulhe e amarre no meio com barbante. Coloque todos no espeto de churrasco e leve para assar todos os lados no braseiro médio (40cm da brasa) por 40 a 50 minutos;

4 – Prepare a cebola caramelizada como acompanhamento: deixe a frigideira na grelha. Corte as cebolas ao meio, tempere com azeite, pitada de sal, de pimenta-do-reino, chimichurri e misture bem. Derreta a manteiga na frigideira, coloque a cebola temperada, e caramelize os dois lados. Finalize com cheiro verde a gosto e sirva com a sobrecoxa fatiada.

Vídeo da receita: neste link

2 - Costelinha de porco recheada pururuca

Tempo de preparo: de 3 a 4 horas

Rendimento: 15 porções

Execução: fácil

Ingredientes: 3kg de costelinha suína com pancetta, 200g de presunto parma, 200g de queijo brie, 100g de azeitonas, dose de cachaça e sal

Modo de fazer:

1 – Peça para o seu açougueiro uma costelinha com pele e com uma parte de panceta;

2 – Faça um corte entre o osso e a carne, como uma bolsa, para rechear;

3 – Coloque fatias de presunto parma, o queijo brie e azeitonas;

4 – Feche a costela fazendo pequenos cortes na ponta, coloque palitos, e intercale cruzando barbante entre os palitos;

5 – Passe a cachaça e sal por toda peça;

6 – Leve para a grelha para primeiro selar no braseiro forte (20cm da brasa) nos dois lados, e depois coloque no braseiro fraco (60cm da brasa) por 2h30 com o osso virado para o fogo, 1 hora virado com o couro, e 30 minutos para fazer o pururuca no braseiro médio (40cm da brasa).

Vídeo da receita: neste link