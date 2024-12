Em 2024, mais de 88 milhões de casais foram formados no Happn, segundo balanço do aplicativo de relacionamentos. O levantamento mostrou que os nomes mais paquerados foram Sérgio, entre os homens, e Caroline, entre as mulheres.





A lista ainda inclui Fábio, Rodolfo, Rafael e André. Já entre as mulheres, Carolina, Gabriella, Monique e Bárbara. O app também lançou um ranking dos signos que mais receberam likes: Capricórnio, Libra, Aquário, Câncer e Sagitário.











Já entre as combinações de signos que mais rolaram no app, a mais popular foi Leão e Touro. Leão e Áries, Áries e Touro, Leão e Escorpião e Leão e Virgem também estão entre as mais populares.











O Happn também revelou que o mês de janeiro foi o mais movimentado do ano, com o pico de acessos em 21 de janeiro. A noite foi o período preferido dos solteiros, com maior movimento por volta das 21h. Além disso, os domingos continuam liderando como o dia da semana preferido para encontrar um novo amor.











Os grandes centros urbanos do Brasil seguem se destacando como os principais pontos de encontro de Crushes. Mais uma vez, São Paulo aparece no topo do ranking, seguido por Rio de Janeiro e Porto Alegre. Belo Horizonte ocupa a sexta colocação na lista. Veja o top 10: