SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pode reparar. Um dos grandes clichês sobre relacionamentos é o de que ter um sogro ou uma sogra é um problema. Isso pode até ser assustador para quem nunca passou por um namoro, principalmente na época da adolescência, quando em geral ainda moramos com os pais, o que torna a convivência deles com o parceiro inevitável.

Caso você ainda não conheça os pais, irmãos e outros familiares do seu namorado ou namorado, não se preocupe tanto. Nada impede que eles venham a gostar de você e construam uma ótima relação. Mas caso não aconteça o esperado e eles tenham um pé atrás ou mesmo uma visão negativa sobre você e o seu relacionamento, não se desespere.





Isso porque existem formas de tentar equilibrar a situação para que não haja incômodos ou conflitos entre as partes. Para a psicóloga Luciana Blumenthal, coautora do livro "Desafios à Terapia de Casal e de Família" (Summus Editorial), discutir e se impor de maneira agressiva é uma das piores formas de lidar com uma situação em que a convivência com sogros e cunhados não é das melhores.

A dica dela é lembrar que, assim como nós, esses pais têm suas próprias crenças, costumes e que pode haver conflitos. Além disso, é normal que a família cria expectativas a respeito de coisas como a idade em que os filhos vão começar a namorar, quem vai ser esse parceiro ou sobre a dinâmica da relação deles, principalmente quando são mais novos.

"Lembre-se que você está chegando em uma família e que eles podem ter ideias, hábitos e costumes muito diferentes dos seus", diz a psicóloga. "Procure respeitar como eles pensam, mesmo que não concorde."

Nesse caso, compreensão, paciência o respeito são elementos-chave para conseguir melhorar a convivência ou até mesmo criar uma amizade com essa família. Tentar ver a situação sob a ótica deles, que têm outros costumes e também fazem parte de uma geração diferente para, aos poucos, mostrar suas qualidades vai ajudar na integração.





Se é sua família que não se dá bem com seu namorado, conversar com seus pais ou pedir para seu namorado ou namorada conversar com os deles é importante para esclarecer diversas coisas, como os seus sentimentos, os do seu parceiro e como é ruim ver pessoas que você se importa tanto não se darem bem. E também estar aberto a compreender a visão dos pais para saber qual é o foco do incômodo e ter uma maior noção do que pode ser trabalhado.





A conversa é sempre o melhor para lidar com os problemas dentro de qualquer relacionamento. Segundo Blumenthal, você pode comentar sobre esse e outros problemas familiares, mas é necessário estabelecer um limite. "Você precisa saber respeitar a intimidade e os limites estabelecidos por sua família, evitando que seus pais ou irmãos sintam que seus problemas íntimos sejam expostos.





Por outro lado, como filhos, devemos ouvir nossos pais para saber o porquê de não aprovarem um relacionamento. Isto porque eles podem estar captando sinais que, por estarmos envolvidos na situação ou por falta de experiência, não percebemos, como um relacionamento abusivo ou comportamentos tóxicos do parceiro.





Conversar com seus amigos, irmãos e terapeuta é ideal para refletir e avaliar se aquilo que está sendo apontado é realmente válido.