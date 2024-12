Passa ano, entra ano e muita gente segue em busca de um novo amor. Para quem planeja ter um relacionamento em 2025, o Tinder – um dos principais aplicativos de namoro do mundo – divulgou algumas tendências que podem ajudar quem tem esta meta para o ano que vem.

Uma dica, por exemplo, é ressaltar a comunicação olho no olho, ao invés de paquerar apenas pela internet. Outro comportamento notado pelo app é privilegiar uma lista menor de contatinhos e flertar com menos pessoas, para ter mais sucesso nos relacionamentos.





Os 'situationships' – que nada mais é aquela relação que nunca ganha um status – estão perdendo o espaço. A tendência, segundo relatório do Tinder, é que os solteiros sejam mais assertivos em sua busca. Assim, o 'loud looking', ou a busca intencional por um tipo específico para um relacionamento, vem ganhando espaço, fazendo com que mais pessoas deixem claro suas necessidades e desejos de forma confiante e sem desculpas.





De acordo com o levantamento, "procurando por..." foi a menção mais popular nas biografias do Tinder em 2024. E, para 2025, cerca de 20% dos solteiros entrevistados para o estudo disseram que planejam manifestar o amor criando vision boards, nova ferramenta da plataforma em que é possível incluir filtros sociais para compartilhar sua visão de relacionamento com amigos e familiares.





Os matches vazios estão ficando de lado. Para mais da metade dos solteiros ouvidos, não basta ser atraente e ruim de papo, é preciso ter boas conversas para que a paquera vá para frente. Entre os itens mais priorizados pelos solteiros estão confiança (40%), atração física (35%), valores compartilhados (31%), disponibilidade emocional (30%) e interesses em comum (28%).





Já os que pesam do outro lado da balança são má higiene (50%), grosseria (44%) e falar demais sobre um ex (34%). Em relação à vida profissional, o ideal para os solteiros é alguém que saiba quando desconectar e estabelecer limites com o trabalho. Já no particular, o foco é comunicação clara e honesta.

Deixa acontecer naturalmente

Pode parecer contraditório, mas outra tendência para 2025 quando o assunto é paquera é o 'kiss-met', ou encontro do destino. A ideia é buscar espontaneidade e encontrar alegria por acaso, mas não se engane. O começo pode ter sido “filtrado” pelo app, mas, depois, os relacionamentos vão para o caminho do imprevisível.









Ou seja, as regras rígidas de relacionamento ficam para trás e os encontros promovem cada vez mais conexões autênticas e espontâneas. Dates ao ar livre, como trilhas, são os preferidos de quase 40% dos solteiros entrevistados, assim como aulas de cerâmica e garimpos em brechós. É hora de privilegiar momentos reais e não roteirizados.





E, nesse contexto, os nano-ships ou mini-relacionamentos ganham espaço. Isso quer dizer que os solteiros estão encontrando valor até nas menores interações. Essas microcronexões fazem parte da busca pela pessoa amada, sem tirar o brilho de cada etapa de uma relação – mesmo que ela não vá para frente.





Com menos contatinhos e deixando tudo mais intenso, os solteiros querem conquistar aquele crush com uma ajuda especial dos amigos. Ou seja, em 2024, quase 60% dos entrevistados pediram conselhos aos amigos sobre relacionamento, e quase 20% até pediram para um amigo fazer uma triagem prévia do encontro, dando uma olhada nas redes sociais. E além do aval dos amigos, outro fator que importa, para 40% dos solteiros, são as previsões astrológicas para saber se o romance vai ou não para frente.

O mais comum do Tinder

O app de relacionamentos também divulgou alguns itens muito usados nas bios do Tinder, como os emojis. O favorito é o laço rosa, que é colocado como um charme e mistério. Já o emoji de nuvem negra apareceu em bios refletindo uma visão realista sobre o relacionamento.





O emoji de mochila fez sucesso entre aqueles que buscam parceiros aventureiros, enquanto a mão aberta representa a busca por conexões reais. Fechando o top 5, a coruja, que se tornou símbolo de pessoas que preferem a noite que o dia. Veja outros dados:





Nomes mais comuns

Homens

Alex

Daniel

David

Lucas

Chris

John

Carlos

James

Gabriel

Michael





Mulheres

Maria

Laura

Anna

Ana

Sara

Sarah

Emma

Emily

Julia

Sofia

Interesses em alta

Videogame

Spa

Playlists

Heavy Metal

Músicas novas





Principais cursos universitários

Ciência da Computação

Psicologia

Finanças

Engenharia Mecânica

Biologia

Palavras que mais cresceram nas bios

Rede

Explorar

Misterioso

Profundas

Valorizo

Top séries de TV

“Um dia”

“BBB”

“A Fazenda”

“The Boys”

“House of the Dragon”

Top filmes

“Coringa”

“Rivais”

“Wicked

“Deadpool & Wolverine”

“Beetlejuice”

Preferências de comunicação

Melhor falar pessoalmente

Fico no WhatsApp o dia todo

Demoro pra responder no WhatsApp



Gosto de falar no telefone

Esportes

Futebol

Vôlei

Basquete

Skate

Surfe

Times de futebol

Santos

São Paulo

Flamengo

Corinthians

Fluminense

Top músicas do Spotify

“Die with a smile” - Lady Gaga, Bruno Mars

“Taste” - Sabrina Carpenter

“Good luck, babe!” - Chappell Roan

“Not like us” - Kendrick Lamar

“Please please please” - Sabrina Carpenter









Top artistas do Spotify

Sabrina Carpenter

Kendrick Lamar

Billie Eilish

Ariana Grande

Jack Harlow





Top causas sociais

ESG

Guerra

Saúde mental

Inclusão de pessoas com deficiência

Rio Grande do Sul

Top celebridades

Iza

Liniker

MC Cabelinho

Veigh

Anitta

Top tipos de dates

Filme

Vinho

Cinema

Cerveja

Trilha

Top linguagens do amor

Tempo de qualidade

Toque físico

Elogios

Gestos de serviço

Presentes

Países mais populares na função passaporte

Estados Unidos

Portugal

Itália

França

Espanha

Bebida

Socialmente, aos fins de semana

Bebo com moderação

Em ocasiões especiais

Não curto

Quase toda noite





Tendências de relacionamento

Relacionamento aberto

Ficante

Trisal

Red flag

Conversante





Top influenciadores digitais

Chico Moedas

Zabela

Vapo

Blogueirinha

Lactea









Top trends do TikTok

POV

Presente misterioso

CAPS

Casca de bala

Educação positiva





Top pets

Cachorro

Gato

Gosto de todos

Não tenho pets

Não tenho, mas amo





Top profissões

Jornalista

Dentista

Fisioterapeuta

CEO

Ator/Atriz