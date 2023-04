Guia da paquera: por que você, introvertido, deveria estar no Tinder?

Os membros introvertidos do Tinder têm 40% mais chances do que os extrovertidos de selecionar a opção 'ainda não sei' (foto: Tumisu/Pixabay )







Então, por que os introvertidos falam mais sobre seu tipo de personalidade em suas bios do Tinder? A psicóloga Viviane explica que "os introvertidos muitas vezes acham que sua introversão não é devidamente considerada e respeitada, levando a uma maior necessidade de atenção a esse traço de personalidade. Adicionar seu tipo de personalidade em um perfil de namoro pode fornecer uma sensação de segurança e minimizar possíveis mal-entendidos, já que a introversão e timidez podem ser mal interpretadas como desinteresse ou arrogância."

No geral, introvertidos têm 15% mais chances de buscar amizades no Tinder do que os membros extrovertidos. De acordo com Viviane Hähne, os introvertidos geralmente demoram mais para se abrir, confiar em novas pessoas, construir relacionamentos e laços com os outros. Em contrapartida, porém, esses relacionamentos tendem a ser mais profundos e estáveis. Se um introvertido se mudar para uma nova cidade, por exemplo, o Tinder pode ajudá-lo a conhecer novas pessoas e construir seu círculo social.

E depois do match?

E depois do match? Os introvertidos geralmente gostam de conversas longas e profundas - e preferem tê-las na forma de mensagens longas e bem pensadas. Os dados mostram que introvertidos no Tinder têm 24% mais chances do que os extrovertidos de mandarem mensagens mais longas.







Na opinião de Viviane, conhecer alguém no aplicativo por um longo período não é uma perda de tempo, mas uma ótima maneira para introvertidos avaliarem adequadamente seu match de forma segura antes de marcarem um date. Os extrovertidos geralmente preferem conversas ao telefone ou trocas cara a cara. Eles são duas vezes mais propensos ( 60%) do que solteiros introvertidos a dizer que gostam de falar ao telefone. Leia também: Alma gêmea e outros 6 mitos sobre relacionamentos.

Quatro razões pelas quais a psicóloga Viviane Hähne recomenda o Tinder para introvertidos

Os primeiros passos para conhecer alguém são mais fáceis no app. Você pode formular suas mensagens em paz sem precisar estar sentado em frente ao seu match. De quebra, se compartilhar alguns fatos interessantes sobre você em sua bio, poderá criar uma boa base para uma conversa e evitar climões.

O namoro on-line oferece a oportunidade de se conhecerem mais lentamente e criar uma base para relacionamentos mais profundos, não apenas superficiais. De acordo com Viviane Hähne, esta forma mais lenta de conhecer alguém on-line é realmente mais saudável porque os introvertidos não são tão propensos a serem guiados por seus hormônios e são menos propensos a ver seu match de uma maneira idealizada. Isso também pode ajudá-lo a reconhecer melhor os sinais de alerta.

Os matches do Tinder podem ser um bom exercício para superar seus traumas na paquera e desenvolver uma espécie de rotina. Mesmo que não dê certo com alguém, você ainda pode tirar algo do encontro para o futuro e aprender com isso.

Você se deu bem com seu match? Ótimo, porque relacionamentos significativos e encontros positivos com outras pessoas podem aumentar sua confiança - você recebe feedback e elogios de outras pessoas, seus pontos fortes são refletidos e você pode aprender que os outros gostam de você do jeito que você é.

Parece ótimo em teoria, certo? Mas para facilitar ao máximo a sua prática, o Tinder e a psicóloga Viviane Hähne reuniram cinco dicas que vão te ajudar a superar barreiras de dúvidas.

Cinco dicas para superar os obstáculos típicos da paquera

Não finja com o objetivo de fazer alguém gostar de você. Sempre seja você mesmo! As redes sociais criam a impressão de que todos devemos estar sempre ativos e levar a vida mais "instagramável" possível. Mas nem sempre isso é verdade, você pode e deve ser sempre você mesmo - assim encontrará alguém que goste de você por quem você é. Seja claro sobre o que gosta e o que não gosta - por exemplo, se o seu match sugere um grande evento para o seu primeiro encontro, mas você realmente se sentiria muito mais confortável em um ambiente mais discreto, comunique isso claramente desde o início e defenda suas vontades. Se está preocupado com puxar conversa, antes do date, pense em perguntas mais amplas - ou seja, respostas que não podem ser respondidas com sim/não. O que você gostaria de saber sobre o seu match? O que os torna interessantes para você até agora? Isso fará a conversa rolar com mais fluidez, porque geralmente gostamos de falar sobre nós mesmos. Tente não cancelar encontros no último minuto. Na psicologia, a menos que haja uma razão genuína, isso é chamado de "comportamento de evitação" - e apenas reforça suas inseguranças. Mesmo que exija esforço e tenha que sair da sua zona de conforto, vale a pena enfrentar seus medos. A palavra-chave aqui também é: pratique, pratique, pratique. Mas lembre-se de que a sua segurança vem primeiro - e há muitas ferramentas de segurança disponíveis no aplicativo. Colecione experiências e reflita sobre elas: em quais encontros se sentiu bem e por quê? Qual foi o motivo, quais foram os fatores decisivos para gostar de um encontro? Foi o local, a atividade, um determinado assunto que foi abordado? Como pode usar esse conhecimento para aproveitar ao máximo os próximos encontros?

E por último, mas não menos importante, uma última dica extra e uma pequena lição de casa da psicóloga: "Para futuro, pense em um ritual ou rotina fixa que você faz todas as vezes antes de um encontro. Os rituais têm um efeito positivo no bem-estar e podem transmitir segurança. Podem ser coisas bastante banais, como um banho relaxante e tempo para se arrumar. Mas uma determinada música que lhe dá boas energias ou uma ligação com um amigo também pode ajudar. Não há limites para a sua imaginação - encontre algo que faça você se sentir bem, te acalme e tire alguns daqueles nervos pré-encontro".





