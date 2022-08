É mais difícil encontrar o amor no inverno? O Tinder prova que não

O Tinder separou dicas de dates que, indo de vídeos chamadas a restaurantes de fondue, prometem não deixar nenhum na mão e com certeza vão ajudar a manter a paixão em alta neste frio (foto: StockSnap/Pixabay )



12:43 - 02/01/2022 Quer encontrar um novo amor em 2022? Confira 20 dicas de especialista O inverno e seus dias frios podem até desmotivar aqueles que são mais dos dias ensolarados, baladas e bebida gelada, mas uma coisa é verdade: a estação apresenta oportunidades únicas no ano de fugir do óbvio e caprichar no primeiro encontro com o match. E o Tinder é prova disso.De acordo com o app, no período de fevereiro a julho, às menções a “frio” cresceram 1.5 vezes, já a palavra “inverno” foi usado o dobro de vezes nas bios. Por mais curioso que pareça, mostram uma maior inclinação das pessoas para encontrar o amor. E a explicação está na chamada cuffing season.

Mais famosa no hemisfério norte, onde as temperaturas baixas do inverno são drásticas e apresentam características como noites mais longas e nevascas, a cuffing season - ou temporada das algemas, em tradução livre -, é a época do ano em que os solteiros se confinam em casa e começam a busca por um parceiro para lhes acompanhar nos três meses mais frios do ano.

No Brasil, por mais que o fenômeno não seja tão presente como em países do extremo norte, o Tinder mostra que seus membros estão para o jogo e buscando matches para se aventurar no friozinho. De acordo com a plataforma, enquanto as menções de “fondue” aumentaram duas vezes, já o “vinho” foi mencionado 50% mais vezes, desde janeiro.

As dicas para manter a paixão em alta no frio Os assuntos viraram quebra-gelo em conversas e mostram que nem os dias mais frios podem Os assuntos viraram quebra-gelo em conversas e mostram que nem os dias mais frios podem congelar o coração dos apaixonados. Com isso em mente, o Tinder separou dicas de dates que, indo de vídeos chamadas a restaurantes de fondue, prometem não deixar nenhum na mão e com certeza vão ajudar a manter a paixão em alta nos dias frios. Confira:

1 - Teste a química com uma videochamada

O frio é a desculpa perfeita para ficar embaixo das cobertas junto da série preferida, isso todos já sabem. Mas que tal aproveitar o período para apostar em videochamadas feitas direto do aplicativor? Essa é uma ótima maneira de fazer uma aproximação amigável, ao mesmo tempo que se testa a química do olho no olho e o papo. Se tudo for bem, com certeza as próximas noites regadas a streamings e lanchinhos serão em boa companhia.

2 - Frequentar rodízios de vinho

Um fenômeno que tem tomado conta das noites da cidade são os restaurantes especializados em rodízios de vinho - e que desculpa melhor para tomar uma ou duas taças que o friozinho? Para ser assertivo no match e encontrar alguém que goste de um bom vinho que nem você, vale se jogar na aba "explorar", que permite navegar por diversos perfis de acordo com interesses. No caso de vinhos, vale explorar a tag “happy hour”, mas as opções vão além, passando por “vompanhia pro café”, “maratonistas de série” e muito mais.





3 - Descobrir restaurantes de fondue

E que tal sacudir o pó daquele casaco que está no armário desde o ano passado e visitar um restaurante de fondue? O passeio se destaca pelo clima aconchegante e romântico, além, claro, de contar com comidinhas afrodisíacas como chocolate e morango. Perfeito para esquentar o clima daquele date, não é? E para deixar claro que você curte esse tipo de programa, vale incluir a informação no seu perfil. Frases como “vamos marcar um fondue?” são ótimas para deixar a dica de programação com o match, além de ajudar a iniciarem o papo com você.

