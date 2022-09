Não conheceu seu amor no Tinder? Veja outros aplicativos de relacionamento

A procura por um relacionamento no mundo moderno foi facilitada por aplicativos (foto: Getty Images/Reprodução )





Além da sexualidade, religião e posição política também se tornaram parâmetros para a criação de um nicho para pessoas com os mesmos interesses se conhecerem. O Estado de Minas separou alguns aplicativos para você conhecer conforme seus interesses.

Salt - Namoro Cristão Salt é um aplicativo para cristão se conhecerem e namorarem dentro dos visões da religião (foto: Reprodução Salt)

O Salt é uma opção para aqueles que buscam conciliar religião e vida romântica. Voltado para o público cristão, o aplicativo permite que seu usuário adicione informações sobre qual igreja frequenta, o que guia sua fé, diferentemente de outros aplicativos, uma nota de voz para que a pessoa se apresente.





Lefty - Aplicativo de namoro de esquerda O Lefty aproxima pessoas com ideais de políticas de esquerda (foto: Reprodução Lefty )



Disponível apenas para Google Play, o Lefty é um aplicativo de relacionamento com o intuito de aproximar pessoas com a ideologia de esquerda. Além das funções comuns nesse tipo de aplicativo, o Lefty também permite que sejam adicionadas informações sobre seu histórico de ativismo e detalhar sua posição política.





Veggly O Veggly é um app de relacionamento para veganos, vegetarianos e pessoas que estão deixando de comer carne (foto: Reprodução Veggly)



O ‘Veggly’ é um aplicativo para veganos, vegetarianos e pessoas que estão parando de comer carne se conhecerem. Com essas especificidades, o usuário pode colocar há quanto tempo está sem comer carne ou se está passando pela transição, que é esse processo de mudança da rotina alimentar.





O app tem uma estética toda verde e acompanha as tendências da comunidade veggy, além de ser LGBTQIAP+ friendly.





Astro kiss match: astro dating (está escrito na estrela) O Astro kiss match permite que você se aproxime de pessoas com comprabilidade astrológica (foto: Reprodução Astro kiss match)



Se a astrologia é um ponto relevante quando você vai conhecer alguém, o ‘Astro kiss match’ pode ser ideal. O aplicativo, que está disponível para ios e google play, calcula a possibilidade do usuário dar certo com o outro a partir do mapa astral.





Além disso, o perfil também pode colocar foto da boca para mandar um beijo para quem estiver interessado. A partir do beijo, os usuários podem conversar e se conhecer melhor.





O ‘Astro kiss match’ também disponibiliza a contagem de ‘match’ com celebridades.





Trans - Transgender

Seu funcionamento é parecido com o de todos os aplicativos desse meio, o que o diferencia é seu público-alvo: o Trans, como seu nome sugere, tem o objetivo de formar casais entre pessoas trangêneros. Mas vale ressaltar que, apesar de ter usuários brasileiros, o aplicativo só está disponível na versão em inglês

Gleeden (adultério feminino)

O Gleeden é focado para atender mulheres que buscam experiências extraconjugais. O aplicativo permite que você procure, da forma mais discreta possível, conhecer parceiros românticos fora do casamento.





Também é possível que homens utilizem o serviço, mas, diferente das mulheres, a versão masculina é paga.





LivU

O LivU é uma opção para quem deseja ter um contato mais direto com seu pretendente. Nele você tem dez segundos para decidir se deseja participar de uma chamada de vídeo com o outro usuário, baseado nas informações disponíveis em seu perfil.





O aplicativo também tem a função secundária de dar like em outros usuários para, em caso de match, começar uma conversa por mensagens de texto.





Azzar

Outra opção para quem deseja seguir na tendência de chamadas por vídeo é o Azzar, aplicativo onde você também tem o modelo tradicional de likes e matchs mas que também pode falar possíveis pretendentes através de chamadas individuais ou lives para mais pessoas.





Bônus: The Right Stuff

Ainda não disponível no Brasil, o ‘The right stuff’ é um site de relacionamento para pessoas com posicionamento político de direita se conhecrerem.

Se você não encontrou o amor da sua vida no Tinder, talvez você esteja procurando no lugar errado. O site, que completou dez anos na última semana, é apenas uma das milhares opções de aplicativos de relacionamento.