A maior parte dos homens que usam aplicativos de relacionamento não querem encontrar seu match pessoalmente. O dado é de uma pesquisa do Match Group, que ouviu 2.600 usuários e mostrou que 67% dos homens que usam o Tinder não vão para o 'date'. Segundo a presidente da empresa, Mandy Ginsberg, a justificativa é que o aplicativo não tem interesse em atrair homens mais maduros e experientes, já que o público é composto por pessoas mais imaturas e juvenis.







A imaturidade, segundo especialistas de comportamento, faz com que a maioria das pessoas vejam o Tinder apenas como um “jogo” em que se arrastam o perfil, mas que não tem real interesse em conhecer alguém. De acordo com a pesquisa, 63% dos homens dizem que não vão para um encontro porque perdem o interesse com muita facilidade. Outros 39% afirmam não ter boas habilidades de comunicação para uma conversa cara a cara. A média de idade de homens no aplicativo é entre 18 e 30 anos. Em uma entrevista a Ginsberg afirmou que a empresa não espera que pessoas mais velhas utilizem o Tinder.







Por isso, mulheres que estão à procura de um novo companheiro relatam insatisfação e dificuldade em conhecer pessoas interessantes no aplicativo, considerando a maioria como imaturos. Diante dessa realidade, novas plataformas têm se destacado, como o Jaumo.







Após passar por um pico no número de usuários durante a pandemia, em 2021, as ações do Tinder e do Bumble, outro popular aplicativo de relacionamento, caíram 80% e 82%, respectivamente. A queda também se reflete no número de usuários pagos da ferramenta. Em todos os serviços do Match Group, o declínio foi de 5%, sendo de 8% no Tinder, principal aplicativo do grupo.